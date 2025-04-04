Силы ПВО обезвредили 64 дрона во время новой атаки РФ

В течение ночи 4 апреля 2025 года страна-агрессорка Россия совершала воздушное нападение 78 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Большинство из них удалось обезвредить благодаря слаженной работе сил ПВО.

Атака РФ на Украину 4 апреля — что известно

Новое воздушное нападение российские захватчики начали в 21:30 3 апреля с направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 42 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и центре страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В этот раз под удары России попали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье.