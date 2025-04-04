Силы ПВО обезвредили 64 дрона во время новой атаки РФ

В течение ночи 4 апреля 2025 года страна-агрессорка Россия совершала воздушное нападение 78 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Большинство из них удалось обезвредить благодаря слаженной работе сил ПВО.
Главные тезисы
- По состоянию на 08.30 подтверждено уничтожение 42 ударных БпЛА типа Shahed.
- 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.
Атака РФ на Украину 4 апреля — что известно
Новое воздушное нападение российские захватчики начали в 21:30 3 апреля с направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск — Россия.
К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).
В этот раз под удары России попали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье.
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