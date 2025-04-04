Силы ПВО обезвредили 64 дрона во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 64 дрона во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 4 апреля - что известно
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В течение ночи 4 апреля 2025 года страна-агрессорка Россия совершала воздушное нападение 78 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Большинство из них удалось обезвредить благодаря слаженной работе сил ПВО.

Главные тезисы

  • По состоянию на 08.30 подтверждено уничтожение 42 ударных БпЛА типа Shahed.
  • 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны.

Атака РФ на Украину 4 апреля — что известно

Новое воздушное нападение российские захватчики начали в 21:30 3 апреля с направлений: Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Курск — Россия.

К уничтожению вражеских целей были привлечены зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.30 подтверждено сбитие 42 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и центре страны.

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 22 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

В этот раз под удары России попали Харьковщина, Днепропетровщина, Киевщина и Запорожье.

Держим небо! Вместе — к победе! — отмечают защитники неба.

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