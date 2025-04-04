Окружение советует Трампу начать шантажировать Путина

Как удалось узнать NBC News, члены команды президента США Дональда Трампа призывают его продемонстрировать жесткость в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным. По их мнению, только так возможно заставить нелегитимного главу Кремля остановить захватническую войну против Украины.

Трамп должен стать более жестким к Путину

Согласно данным инсайдеров из администрации президента США, близкое окружение Дональда Трампа убеждает последнего не звонить российскому диктатору, пока тот не обяжется прекратить огонь в войне против Украины.

Анонимные источники не уточняют, как на идею шантажа Путина отреагировал сам глава Белого дома.

30 марта стало известно, что Трамп намерен провести новый разговор с нелегитимным главой Кремля, в ходе которого они обсудят Украину. Об этом он сам заявил, комментируя прогресс на пути к завершению войны.

Тогда же американский лидер публично пригрозил ввести новые тарифы на российскую нефть.

Несмотря на это, он добавил, что если Путин сделает "правильные вещи", его злость может рассеяться.