Окружение советует Трампу начать шантажировать Путина

Как удалось узнать NBC News, члены команды президента США Дональда Трампа призывают его продемонстрировать жесткость в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным. По их мнению, только так возможно заставить нелегитимного главу Кремля остановить захватническую войну против Украины.
Главные тезисы
- Разговор между Трампом и Путиным планируется в контексте обсуждения ситуации в Украине.
- Последний телефонный разговор между политиками состоялся 18 марта.
Трамп должен стать более жестким к Путину
Согласно данным инсайдеров из администрации президента США, близкое окружение Дональда Трампа убеждает последнего не звонить российскому диктатору, пока тот не обяжется прекратить огонь в войне против Украины.
Анонимные источники не уточняют, как на идею шантажа Путина отреагировал сам глава Белого дома.
30 марта стало известно, что Трамп намерен провести новый разговор с нелегитимным главой Кремля, в ходе которого они обсудят Украину. Об этом он сам заявил, комментируя прогресс на пути к завершению войны.
Тогда же американский лидер публично пригрозил ввести новые тарифы на российскую нефть.
Несмотря на это, он добавил, что если Путин сделает "правильные вещи", его злость может рассеяться.
Последний телефонный разговор главы США и РФ провели 18 марта — тогда он длился более полутора часов.
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