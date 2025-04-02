33 триллиона долларов мировой торговли оказались в зоне риска из-за Трампа

Иностранные экономисты активно бьют тревогу, поскольку американский лидер Дональд Трамп планирует ввести самые масштабные торговые ограничения за последние 100 лет. Это решение станет мощным ударом по глобальной торговой системе и спровоцирует множество серьезных проблем.

Трамп способен разрушить мировую экономику

С заявлением на этот счет выступил главный экономист Nomura Holdings Inc. Роб Суббараман.

Он обращает внимание на то, что отсутствие подробностей о структуре, размере и целях пошлин оставило мир "в слепом полете".

По словам эксперта, под удар Дональда Трампа может попасть около 33 триллионов долларов мировой торговли.

Нельзя также игнорировать тот факт, что индекс неопределенности глобальной торговой политики 1 апреля взлетел на самый высокий уровень с 2009 года.

Группа экономистов из Goldman Sachs Group Inc. озвучила предположение, что средняя пошлина США для всех стран в 2025 году, по всей вероятности, вырастет на 15 процентных пунктов.

Существует высокая вероятность того, что это в свою очередь спровоцирует рост базовой инфляции, ослабление роста и увеличение риска рецессии.