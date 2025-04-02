33 трильйони доларів світової торгівлі опинилися у зоні ризику через Трампа
Категорія
Економіка
Дата публікації

33 трильйони доларів світової торгівлі опинилися у зоні ризику через Трампа

Трамп здатен зруйнувати світову економіку
Джерело:  Bloomberg

Іноземні економісти активно б'ють на сполох, оскільки американський лідер Дональд Трамп планує запровадити наймасштабніші торговельні обмеження за останні 100 років. Це рішення стане потужним ударом по глобальній торговельній системі та спровокує багато серйозних проблем. 

Головні тези:

  • Експерти вважають, що зростання мит може спровокувати інфляцію, ослаблення економічного зростання та збільшення ризику рецесії.
  • Прогнозується, що середнє мито США для всіх країн у 2025 році може зрости на 15 відсоткових пунктів.

Трамп здатен зруйнувати світову економіку

З заявою з цього приводу виступив головний економіст Nomura Holdings Inc. Роб Суббараман.

Він звертає увагу на те, що відсутність подробиць про структуру, розмір і мету мит залишила світ "у сліпому польоті".

За словами експерта, під удар Дональда Трампа можуть потрапити близько 33 трильйонів доларів світової торгівлі.

Не можна також ігнорувати той факт, що індекс невизначеності глобальної торговельної політики 1 квітня злетів до найвищого рівня з 2009 року.

Група економістів з Goldman Sachs Group Inc. озвучила припущення, що середнє мито США для всіх країн у 2025 році, цілком ймовірно, зросте на 15 відсоткових пунктів.

Існує висока ймовірність того, що це своєю чергою спровокує зростання базової інфляції, ослаблення зростання і збільшення ризику рецесії.

За максимального підходу середні ставки мит у США збільшаться до 28 відсоткових пунктів, що призведе до зниження ВВП США на 4% і зростання цін майже на 2,5% протягом двох-трьох років.

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