Оточення радить Трампу почати шантажувати Путіна

Як вдалося дізнатися NBC News, члени команди президента США Дональда Трампа закликають його продемонструвати жорсткість у стосунках з російським диктатором Володимиром Путіним. На їхню думку, буз цього неможливо змусити нелегітимного главу Кремля зупинити загарбницьку війну проти України.
Головні тези:
- Розмова між Трампом та Путіним планується в контексті обговорення ситуації в Україні.
- Остання телефонна розмова між політиками відбулася 18 березня.
Трамп повинен стати жорсткішим до Путіна
Згідно з даними інсайдерів з адміністрації президента США, близьке оточення Дональда Трампа переконує останнього не дзвонити російському диктатору, поки той не зобов'яжеться припинити вогонь у війні проти України.
Анонімні джерела не уточнюють, як на ідею шантажу Путіна відреагував сам очільник Білого дому.
30 березня стало відомо, що Трамп має намір провести нову розмову з нелегітимним главою Кремля, під час якої вони обговорять Україну. Про це він сам заявив, коментуючи прогрес на шляху до завершення війни.
Тоді ж американський лідер публічно пригрозив запровадити нові тарифи на російську нафту.
Попри це, він додав, що якщо Путін зробить "правильні речі", то його злість може розсіятися.
Останню телефонну розмову глави США та РФ провели 18 березня — тоді вона тривала понад півтори години.
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