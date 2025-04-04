Оточення радить Трампу почати шантажувати Путіна

Як вдалося дізнатися NBC News, члени команди президента США Дональда Трампа закликають його продемонструвати жорсткість у стосунках з російським диктатором Володимиром Путіним. На їхню думку, буз цього неможливо змусити нелегітимного главу Кремля зупинити загарбницьку війну проти України.

Трамп повинен стати жорсткішим до Путіна

Згідно з даними інсайдерів з адміністрації президента США, близьке оточення Дональда Трампа переконує останнього не дзвонити російському диктатору, поки той не зобов'яжеться припинити вогонь у війні проти України.

Анонімні джерела не уточнюють, як на ідею шантажу Путіна відреагував сам очільник Білого дому.

30 березня стало відомо, що Трамп має намір провести нову розмову з нелегітимним главою Кремля, під час якої вони обговорять Україну. Про це він сам заявив, коментуючи прогрес на шляху до завершення війни.

Тоді ж американський лідер публічно пригрозив запровадити нові тарифи на російську нафту.

Попри це, він додав, що якщо Путін зробить "правильні речі", то його злість може розсіятися.