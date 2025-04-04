Солдаты РФ убили гражданского в Константиновке

Согласно последним данным, один человек погиб, еще трое были ранены в результате новой атаки России на Константиновку в Донецкой области.

Россия продолжает терроризировать Донетчину

О ситуации в области рассказала Донецкая областная прокуратура в Telegram.

Местные власти сообщают, что поздно вечером 3 апреля армия РФ накрыла огнем, вероятно, из РСЗО "Смерч" Константиновку.

Мишенью для оккупантов в очередной раз стала жилая застройка. Во время атаки погиб 24-летний горожанин. Кроме того, получили телесные повреждения мужчины 50, 51 и 62 лет, — сказано в сообщении. Поделиться

После этого пострадавших госпитализировали с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и переломом бедра.

Согласно последним данным, двое из них находятся в тяжелом состоянии.