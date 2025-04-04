Солдаты РФ убили гражданского в Константиновке

Согласно последним данным, один человек погиб, еще трое были ранены в результате новой атаки России на Константиновку в Донецкой области.
Главные тезисы
- Атака РФ нанесла значительный материальный ущерб, повредив дома, гаражи, электросети и газопроводы.
- Во время атаки погиб 24-летний горожанин.
Россия продолжает терроризировать Донетчину
О ситуации в области рассказала Донецкая областная прокуратура в Telegram.
Местные власти сообщают, что поздно вечером 3 апреля армия РФ накрыла огнем, вероятно, из РСЗО "Смерч" Константиновку.
После этого пострадавших госпитализировали с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и переломом бедра.
Согласно последним данным, двое из них находятся в тяжелом состоянии.
Также указано, что в городах российские захватчики повредили фасады 14 частных и 1 многоквартирного дома, 12 гаражных помещений, линии электросетей и газопровод.
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