Солдаты РФ убили гражданского в Константиновке
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ убили гражданского в Константиновке

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Россия продолжает терроризировать Донетчину
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Согласно последним данным, один человек погиб, еще трое были ранены в результате новой атаки России на Константиновку в Донецкой области.

Главные тезисы

  • Атака РФ нанесла значительный материальный ущерб, повредив дома, гаражи, электросети и газопроводы.
  • Во время атаки погиб 24-летний горожанин.

Россия продолжает терроризировать Донетчину

О ситуации в области рассказала Донецкая областная прокуратура в Telegram.

Местные власти сообщают, что поздно вечером 3 апреля армия РФ накрыла огнем, вероятно, из РСЗО "Смерч" Константиновку.

Мишенью для оккупантов в очередной раз стала жилая застройка. Во время атаки погиб 24-летний горожанин. Кроме того, получили телесные повреждения мужчины 50, 51 и 62 лет, — сказано в сообщении.

После этого пострадавших госпитализировали с минно-взрывными травмами, осколочными ранениями и переломом бедра.

Согласно последним данным, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Также указано, что в городах российские захватчики повредили фасады 14 частных и 1 многоквартирного дома, 12 гаражных помещений, линии электросетей и газопровод.

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