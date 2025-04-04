Атака России на Харьков — возросло число погибших

Утром 4 апреля тело еще одного погибшего человека было обнаружено под завалами в Харькове – по последним данным, количество жертв российской атаки возросло до 4.

Что известно о последствиях атаки РФ на Харьков

О ситуации в городе и области рассказали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в своих социальных сетях.

Харьков. Число погибших в результате атаки дронами — возросло до 4 человек. Ранены 32 человека. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Мэр города Игорь Терехов официально подтвердил, что по состоянию утра известно уже о 35 раненых.

Как уже упоминалось ранее, вечером 3 апреля российская армия снова атаковала Харьков ударными БПЛА.

На одном из мест попаданий вспыхнул пожар.

Тогда местные власти заявляли, что 3 человека погибли, еще 34 пострадали.

Кроме того, сообщалось, что спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми до сих пор могут находиться люди.