Атака России на Харьков — возросло число погибших

Утром 4 апреля тело еще одного погибшего человека было обнаружено под завалами в Харькове – по последним данным, количество жертв российской атаки возросло до 4.
Главные тезисы
- Как сообщают местные власти, в общей сложности ранены 35 гражданских.
- Спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми до сих пор могут находиться люди.
Что известно о последствиях атаки РФ на Харьков
О ситуации в городе и области рассказали глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в своих социальных сетях.
Мэр города Игорь Терехов официально подтвердил, что по состоянию утра известно уже о 35 раненых.
Как уже упоминалось ранее, вечером 3 апреля российская армия снова атаковала Харьков ударными БПЛА.
На одном из мест попаданий вспыхнул пожар.
Тогда местные власти заявляли, что 3 человека погибли, еще 34 пострадали.
Кроме того, сообщалось, что спасатели продолжают разбирать завалы, под которыми до сих пор могут находиться люди.
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