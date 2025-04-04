Атака Росії на Харків — зросла кількість загиблих

Вранці 4 квітня тіло ще однієї загиблої людини було виявлено під завалами у Харкові – згідно з останніми даними, кількість жертв російської атаки зросла до 4.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Харків

Про ситуацію у міста та області розповіли очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у своїх соціальних мережах.

Харків. Кількість загиблих внаслідок атаки дронами — зросла до 4 людей. Поранено 32 людини. Олег Синєгубов Очільник Харківської ОВА

Мер міста Ігор Терехов офіційно підтвердив, станом ранок відомо про 35 поранених.

Як уже згадувалося раніше, увечері 3 квітня російська армія знову атакувала Харків ударними БпЛА.

На одному з місць влучань спалахнула пожежа.

Тоді місцева влада заявляла, що 3 людини загинули, ще 34 постраждали.

Окрім того, повідомлялося, що рятувальники продовжують розбирати завали, під якими досі можуть перебувати люди.