Атака Росії на Харків — зросла кількість загиблих

Вранці 4 квітня тіло ще однієї загиблої людини було виявлено під завалами у Харкові – згідно з останніми даними, кількість жертв російської атаки зросла до 4.
Головні тези:
- Як повідомляє місцева влада, загалом поранено 35 цивільних.
- Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими досі можуть перебувати люди.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Харків
Про ситуацію у міста та області розповіли очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у своїх соціальних мережах.
Мер міста Ігор Терехов офіційно підтвердив, станом ранок відомо про 35 поранених.
Як уже згадувалося раніше, увечері 3 квітня російська армія знову атакувала Харків ударними БпЛА.
На одному з місць влучань спалахнула пожежа.
Тоді місцева влада заявляла, що 3 людини загинули, ще 34 постраждали.
Окрім того, повідомлялося, що рятувальники продовжують розбирати завали, під якими досі можуть перебувати люди.
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