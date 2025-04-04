Солдати РФ убили цивільного у Костянтинівці
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ убили цивільного у Костянтинівці

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Росія продовжує тероризувати Донеччину
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Згідно з останніми даними, один чоловік загинув, ще троє були поранені внаслідок нової атаки Росії на Костянтинівку, що у Донецькій області.

Головні тези:

  • Атака РФ спричинила значні матеріальні збитки, пошкодивши будинки, гаражі, електромережі та газопроводи.
  • Під час атаки загинув 24-річний містянин.

Росія продовжує тероризувати Донеччину

Про ситуацію в області розповіла Донецька обласна прокуратура в Telegram.

Місцева влада повідомляє, що пізно ввечері 3 квітня армія РФ накрила вогнем, ймовірно, з РСЗВ "Смерч" Костянтинівку.

Мішенню для окупантів вкотре стала житлова забудова. Під час атаки загинув 24-річний містянин. Крім того, дістали тілесні ушкодження чоловіки 50, 51 та 62 років, — йдеться в повідомленні.

Після цього постраждалих госпіталізували з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями і переломом стегна.

Згідно з останніми даними, двоє з них перебувають у важкому стані.

Також вказано, що у міста російські загарбники пошкодили фасади 14 приватних та 1 багатоквартирного будинку, 12 гаражних приміщень, лінії електромереж і газопровід.

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