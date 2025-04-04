Солдати РФ убили цивільного у Костянтинівці

Згідно з останніми даними, один чоловік загинув, ще троє були поранені внаслідок нової атаки Росії на Костянтинівку, що у Донецькій області.

Росія продовжує тероризувати Донеччину

Про ситуацію в області розповіла Донецька обласна прокуратура в Telegram.

Місцева влада повідомляє, що пізно ввечері 3 квітня армія РФ накрила вогнем, ймовірно, з РСЗВ "Смерч" Костянтинівку.

Мішенню для окупантів вкотре стала житлова забудова. Під час атаки загинув 24-річний містянин. Крім того, дістали тілесні ушкодження чоловіки 50, 51 та 62 років, — йдеться в повідомленні. Поширити

Після цього постраждалих госпіталізували з мінно-вибуховими травмами, осколковими пораненнями і переломом стегна.

Згідно з останніми даними, двоє з них перебувають у важкому стані.