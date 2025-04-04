Сили ППО знешкодили 64 дрони під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 64 дрони під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 4 квітня - що відомо

Протягом ночі 4 квітня 2025 року країна-агресорка Росія здійснювала повітряний напад 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів . Більшість з них вдалося знешкодити завдяки злагодженій роботі сил ППО.

Головні тези:

  • Станом на 08.30 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed.
  • 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені.

Атака РФ на Україну 4 квітня — що відомо

Новий повітряний напад російські загарбники розпочали о 21:30 3 квітня з напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — Росія.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни.

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Цього разу під удари Росії потрапили Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують захисники неба.

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