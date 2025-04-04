Сили ППО знешкодили 64 дрони під час нової атаки РФ

Протягом ночі 4 квітня 2025 року країна-агресорка Росія здійснювала повітряний напад 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів . Більшість з них вдалося знешкодити завдяки злагодженій роботі сил ППО.
Головні тези:
- Станом на 08.30 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed.
- 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені.
Атака РФ на Україну 4 квітня — що відомо
Новий повітряний напад російські загарбники розпочали о 21:30 3 квітня з напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — Росія.
До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Цього разу під удари Росії потрапили Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.
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