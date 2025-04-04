Сили ППО знешкодили 64 дрони під час нової атаки РФ

Протягом ночі 4 квітня 2025 року країна-агресорка Росія здійснювала повітряний напад 78-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів . Більшість з них вдалося знешкодити завдяки злагодженій роботі сил ППО.

Атака РФ на Україну 4 квітня — що відомо

Новий повітряний напад російські загарбники розпочали о 21:30 3 квітня з напрямків: Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Курськ — Росія.

До знищення ворожих цілей були залучені зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.30 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході та в центрі країни. Поширити

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що 22 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Цього разу під удари Росії потрапили Харківщина, Дніпропетровщина, Київщина та Запоріжжя.