ГУР сообщает об уничтожении броневика с "кадыровцами" — фото

Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило факт уничтожения российского бронеавтомобиля "Тигр" с "кадыровцами" во временно оккупированном Мелитополе.
Главные тезисы
- Украинские разведчики сообщают об успешной ликвидации по меньшей мере пятерых "кадыровцев".
- За последние сутки украинские военные ликвидировали 1380 российских захватчиков.
Украинские воины уничтожили еще один вражеский "Тигр"
Как отмечают украинские разведчики, 3 апреля 2025 года на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль “Тигр”, принадлежавший армии РФ.
ГУР обращает внимание на то, что внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат Восток".
Согласно последним данным, по меньшей мере пять "кадыровцев" были успешно ликвидированы.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек.
Кроме того, украинские бойцы успешно обезвредили семь танков, 30 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, одну РСЗО, 72 БПЛА оперативно-тактического уровня, 66 единиц автомобильной техники армии РФ.
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