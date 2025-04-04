ГУР сообщает об уничтожении броневика с "кадыровцами" — фото

Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило факт уничтожения российского бронеавтомобиля "Тигр" с "кадыровцами" во временно оккупированном Мелитополе.

Украинские воины уничтожили еще один вражеский "Тигр"

Как отмечают украинские разведчики, 3 апреля 2025 года на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль “Тигр”, принадлежавший армии РФ.

ГУР обращает внимание на то, что внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат Восток".

Согласно последним данным, по меньшей мере пять "кадыровцев" были успешно ликвидированы.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие. Слава Украине! — сказано в заявлении военной разведки Украины. Поделиться

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек.