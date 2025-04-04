ГУР сообщает об уничтожении броневика с "кадыровцами" — фото
Категория
Украина
Дата публикации

ГУР сообщает об уничтожении броневика с "кадыровцами" — фото

ГУР
Украинские воины уничтожили еще один вражеский "Тигр"
Читати українською

Главное управление разведки Минобороны Украины официально подтвердило факт уничтожения российского бронеавтомобиля "Тигр" с "кадыровцами" во временно оккупированном Мелитополе.

Главные тезисы

  • Украинские разведчики сообщают об успешной ликвидации по меньшей мере пятерых "кадыровцев".
  • За последние сутки украинские военные ликвидировали 1380 российских захватчиков.

Украинские воины уничтожили еще один вражеский "Тигр"

Как отмечают украинские разведчики, 3 апреля 2025 года на окраине временно оккупированного Мелитополя Запорожской области взорвался бронированный автомобиль “Тигр”, принадлежавший армии РФ.

ГУР обращает внимание на то, что внутри находился вражеский экипаж и десант оккупационного подразделения "Ахмат Восток".

Согласно последним данным, по меньшей мере пять "кадыровцев" были успешно ликвидированы.

ГУР МО Украины напоминает ― за каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие. Слава Украине! — сказано в заявлении военной разведки Украины.

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1380 человек.

Кроме того, украинские бойцы успешно обезвредили семь танков, 30 боевых бронированных машин, 38 артиллерийских систем, одну РСЗО, 72 БПЛА оперативно-тактического уровня, 66 единиц автомобильной техники армии РФ.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украинские воины поразили 9 районов сосредоточения армии РФ
Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 4 апреля 2025 года
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Топгенерал НАТО Каволи оценил шансы Украины на победу в войне
Каволи
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Да или нет. Союзники Украины выдвинули Путину четкое требование
Барро

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?