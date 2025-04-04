Да или нет. Союзники Украины выдвинули Путину четкое требование

Союзники Украины из "Коалиции решительных" официально подтвердили, что уже разрабатывают варианты мониторинга перемирия между Россией и Украиной. На этом фоне они потребовали от российского диктатора Владимира Путина четко ответить на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня — согласиться или отвергнуть его.
Главные тезисы
- Жан-Ноэль Барро прогнозирует, что Путин не согласится на перемирие, но ожидает скорого ответа.
- Дипломат считает, что украинская армия должна быть первым уровнем гарантирования мира.
Путин должен озвучить четкий ответ
С заявлением по этому поводу выступил шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Лемми.
По словам дипломата, 4 апреля в Украину прибывает военное руководство нескольких стран, участниц "коалиции решительных".
Главная цель этой встречи — обсудить с украинцами варианты гарантий безопасности.
Глава МИД Франции обращает внимание на то, что мощная украинская армия должна быть первым уровнем гарантирования мира.
Он также подтвердил, что Париж и Лондон находятся в контакте с США, предлагая сценарии мониторинга перемирия.
Как отметил дипломат, Украина "сделала важную уступку", когда согласилась на предложение США по безусловному перемирию.
По его убеждению, Путин не согласится на перемирие.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-