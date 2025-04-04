Да или нет. Союзники Украины выдвинули Путину четкое требование
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Да или нет. Союзники Украины выдвинули Путину четкое требование

Барро
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Союзники Украины из "Коалиции решительных" официально подтвердили, что уже разрабатывают варианты мониторинга перемирия между Россией и Украиной. На этом фоне они потребовали от российского диктатора Владимира Путина четко ответить на предложение президента США Дональда Трампа о прекращении огня — согласиться или отвергнуть его.

Главные тезисы

  • Жан-Ноэль Барро прогнозирует, что Путин не согласится на перемирие, но ожидает скорого ответа.
  • Дипломат считает, что украинская армия должна быть первым уровнем гарантирования мира.

Путин должен озвучить четкий ответ

С заявлением по этому поводу выступил шеф французской дипломатии Жан-Ноэль Барро на совместной пресс-конференции с британским коллегой Дэвидом Лемми.

По словам дипломата, 4 апреля в Украину прибывает военное руководство нескольких стран, участниц "коалиции решительных".

Главная цель этой встречи — обсудить с украинцами варианты гарантий безопасности.

Глава МИД Франции обращает внимание на то, что мощная украинская армия должна быть первым уровнем гарантирования мира.

Именно поэтому наше военное командование сегодня будет в Киеве, — подчеркнул Барро.

Он также подтвердил, что Париж и Лондон находятся в контакте с США, предлагая сценарии мониторинга перемирия.

Как отметил дипломат, Украина "сделала важную уступку", когда согласилась на предложение США по безусловному перемирию.

Сейчас Россия должна ответить на предложение США. Или это будет ответ "да", или "нет", но должен быть быстрый ответ.

Жан-Ноэль Барро

Жан-Ноэль Барро

Глава МИД Франции

По его убеждению, Путин не согласится на перемирие.

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