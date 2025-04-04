Топгенерал НАТО Каволи оценил шансы Украины на победу в войне

Как считает главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, Украина еще может разгромить армию РФ на поле боя и победить в войне. Несмотря на это, он предполагает, что освободить от врага все оккупированные территории будет очень тяжело.
Главные тезисы
- Генерал отмечает постепенное улучшение Сил обороны Украины.
- По оценке Каволи, украинское поражение не является неизбежным, однако большое украинское наступление трудно представить.
Украина не обречена на поражение
С заявлением по этому поводу Каволи выступил во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам.
По словам генерала, в войне нет ничего неизбежного.
На этом фоне генерал откровенно признался, что по состоянию на сегодняшний день ему "трудно представить себе большое украинское наступление".
Каволи отметил, что в настоящее время в ВСУ нет сил, чтобы освободить "каждый квадратный дюйм" территории Украины от российской оккупации.
Кавили также обратил внимание на то, что Силы обороны Украины прошли эволюцию "от солдата с винтовкой до действительно серьезной современной военной силы".
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