Топгенерал НАТО Каволи оценил шансы Украины на победу в войне

Как считает главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, Украина еще может разгромить армию РФ на поле боя и победить в войне. Несмотря на это, он предполагает, что освободить от врага все оккупированные территории будет очень тяжело.

Украина не обречена на поражение

С заявлением по этому поводу Каволи выступил во время слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам.

По словам генерала, в войне нет ничего неизбежного.

Украинцы сейчас находятся на очень сильных оборонных позициях и медленно улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции. Кристофер Каволи Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал

На этом фоне генерал откровенно признался, что по состоянию на сегодняшний день ему "трудно представить себе большое украинское наступление".

Каволи отметил, что в настоящее время в ВСУ нет сил, чтобы освободить "каждый квадратный дюйм" территории Украины от российской оккупации.

Но так же трудно представить, что Украина терпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение неизбежно, — добавил американский генерал. Поделиться

Кавили также обратил внимание на то, что Силы обороны Украины прошли эволюцию "от солдата с винтовкой до действительно серьезной современной военной силы".