Топгенерал НАТО Каволі оцінив шанси України на перемогу у війні

Як вважає головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі, Україна ще може розгромити армію РФ на полі бою та перемогти у війні. Попри це, він припускає, що звільнити від ворога усі окуповані території буде вкрай важко.
Головні тези:
- Генерал наголошує на поступовому покращенні Сил оборони України.
- За оцінкою Каволі, українська поразка не є неминучою, проте великий український наступ наразі важко уявити.
Україна не приречена на поразку
З заявою з цього приводу Каволі виступив під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил.
За словами генерала, у війні немає нічого неминучого.
На цьому тлі генерал відверто зізнався, що станом на сьогодні йому "важко уявити собі великий український наступ".
Каволі наголосив, що наразі у ЗСУ немає сил, щоб звільнити "кожен квадратний дюйм" території України від російської окупації.
Каволі також звернув увагу на те, що Сили оборони України пройшли еволюцію "від солдата з гвинтівкою до справді серйозної сучасної військової сили".
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