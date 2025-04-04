Топгенерал НАТО Каволі оцінив шанси України на перемогу у війні
Категорія
Україна
Дата публікації

Топгенерал НАТО Каволі оцінив шанси України на перемогу у війні

Каволі
Джерело:  online.ua

Як вважає головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі, Україна ще може розгромити армію РФ на полі бою та перемогти у війні. Попри це, він припускає, що звільнити від ворога усі окуповані території буде вкрай важко.

Головні тези:

  • Генерал наголошує на поступовому покращенні Сил оборони України.
  • За оцінкою Каволі, українська поразка не є неминучою, проте великий український наступ наразі важко уявити.

Україна не приречена на поразку

З заявою з цього приводу Каволі виступив під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил.

За словами генерала, у війні немає нічого неминучого.

Українці зараз перебувають на дуже сильних оборонних позиціях, і повільно покращують свою здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції.

Крістофер Каволі

Крістофер Каволі

Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал

На цьому тлі генерал відверто зізнався, що станом на сьогодні йому "важко уявити собі великий український наступ".

Каволі наголосив, що наразі у ЗСУ немає сил, щоб звільнити "кожен квадратний дюйм" території України від російської окупації.

Але так само важко уявити, що Україна зазнає краху і програє цей конфлікт. Я не думаю, що українська поразка є неминучою, — додав американський генерал.

Каволі також звернув увагу на те, що Сили оборони України пройшли еволюцію "від солдата з гвинтівкою до справді серйозної сучасної військової сили".

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