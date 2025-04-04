Топгенерал НАТО Каволі оцінив шанси України на перемогу у війні

Як вважає головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал Крістофер Каволі, Україна ще може розгромити армію РФ на полі бою та перемогти у війні. Попри це, він припускає, що звільнити від ворога усі окуповані території буде вкрай важко.

Україна не приречена на поразку

З заявою з цього приводу Каволі виступив під час слухань у комітеті Сенату США з питань збройних сил.

За словами генерала, у війні немає нічого неминучого.

Українці зараз перебувають на дуже сильних оборонних позиціях, і повільно покращують свою здатність генерувати силу і зміцнювати ці позиції. Крістофер Каволі Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, американський генерал

На цьому тлі генерал відверто зізнався, що станом на сьогодні йому "важко уявити собі великий український наступ".

Каволі наголосив, що наразі у ЗСУ немає сил, щоб звільнити "кожен квадратний дюйм" території України від російської окупації.

Але так само важко уявити, що Україна зазнає краху і програє цей конфлікт. Я не думаю, що українська поразка є неминучою, — додав американський генерал. Поширити

Каволі також звернув увагу на те, що Сили оборони України пройшли еволюцію "від солдата з гвинтівкою до справді серйозної сучасної військової сили".