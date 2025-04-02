НАТО знайшов нові способи боротьби з російськими КАБами

В Альянсі підбили результати 15-го конкурсу інновацій, під час якого учасники запропонували найефективніші методи протидії планувальним бомбам і отримали підтримку від інноваційної екосистеми НАТО.

Як боротися з російськими КАБами

Переможцем конкурсу стала компанія Alta Ares, як знаходиться у Франції.

Її пропозиція полягає у використанні штучного інтелекту для виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту КАБів.

З цією метою французькі фахівці адаптувала вже готову систему, яку було створено для розвідувальних місій в Україні.

За даними видання, вона використовує алгоритми ШІ для обробки відео та аудіозаписів. Система, крім іншого, дає змогу передбачити можливі напрямки російської атаки для превентивних дій. Поширити

На другому місці опинився німецький стартап Tytan Technology, який пропонує для протидії російським КАБами зенітний дрон Tytan.

Апарат має дальність польоту понад 15 км та може розвивати швидкість до більш ніж 250 км/год.

Почесне третє місце дісталося французькому стартапу Atreyd.