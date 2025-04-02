НАТО знайшов нові способи боротьби з російськими КАБами

В Альянсі підбили результати 15-го конкурсу інновацій, під час якого учасники запропонували найефективніші методи протидії планувальним бомбам і отримали підтримку від інноваційної екосистеми НАТО.
Головні тези:
- Компанія Alta Ares з Франції виграла конкурс, запропонувавши використання штучного інтелекту для вирішення проблеми.
- Німецький стартап Tytan Technology представив зенітний дрон для боротьби з російськими планувальними бомбами.
- Французький стартап Atreyd пропонує використовувати автономний рій дронів-камікадзе для перехоплення бомб.
Як боротися з російськими КАБами
Переможцем конкурсу стала компанія Alta Ares, як знаходиться у Франції.
Її пропозиція полягає у використанні штучного інтелекту для виявлення, ідентифікації та прогнозування траєкторії польоту КАБів.
З цією метою французькі фахівці адаптувала вже готову систему, яку було створено для розвідувальних місій в Україні.
На другому місці опинився німецький стартап Tytan Technology, який пропонує для протидії російським КАБами зенітний дрон Tytan.
Апарат має дальність польоту понад 15 км та може розвивати швидкість до більш ніж 250 км/год.
Почесне третє місце дісталося французькому стартапу Atreyd.
Його головна ідея полягала у створенні автономного рою дронів-камікадзе для перехоплення бомб у польоті з використанням ультразвукової системи виявлення і наведення.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-