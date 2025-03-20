Авіація РФ скинула понад 30 КАБів на Куп'янськ — загинула людина, є поранені

Уночі 20 березня російська армія запустила по центральній частині Куп'янська понад 30 КАБів. Унаслідок цього є загиблий і постраждалі.
Головні тези:
- Російська авіація в ніч на 20 березня виконала масованt бомбардування Куп'янська, скинувши понад 30 КАБів.
- Унаслідок нападу загинула одна людина, а троє місцевих жителів отримали поранення.
- Харківська ОВА фіксує погіршення безпекової ситуації в місті та заявляє про продовження терористичних атак проти цивільних об'єктів.
Росія вночі масовано бомбила Куп'янськ
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що окупанти запустили понад 30 керованих авіабомб по центральній частині Куп'янська.
Синєгубов додав, що ситуація у місті залишається напруженою.
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