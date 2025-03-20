Авіація РФ скинула понад 30 КАБів на Куп'янськ — загинула людина, є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ скинула понад 30 КАБів на Куп'янськ — загинула людина, є поранені

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Куп'янськ

Уночі 20 березня російська армія запустила по центральній частині Куп'янська понад 30 КАБів. Унаслідок цього є загиблий і постраждалі.

Головні тези:

  • Російська авіація в ніч на 20 березня виконала масованt бомбардування Куп'янська, скинувши понад 30 КАБів.
  • Унаслідок нападу загинула одна людина, а троє місцевих жителів отримали поранення.
  • Харківська ОВА фіксує погіршення безпекової ситуації в місті та заявляє про продовження терористичних атак проти цивільних об'єктів.

Росія вночі масовано бомбила Куп'янськ

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Фіксуємо погіршення безпекової ситуації в місті. Ворог не припиняє атакувати цивільні та інфраструктурні об‘єкти та тероризувати мирних людей.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

Зазначається, що окупанти запустили понад 30 керованих авіабомб по центральній частині Куп'янська.

Під час масованої атаки ворога поранення отримали троє місцевих жителів, одна людина загинула.

Синєгубов додав, що ситуація у місті залишається напруженою.

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