Російський дрон атакував "швидку" в Куп'янську — є постраждалі

У Куп'янську на Харківщині 29 січня російські військові атакували дроном авто екстреної медичної допомоги, постраждали троє людей.
Головні тези:
- Російські військові атакували авто швидкої допомоги дроном у Куп'янську, що призвело до трьох постраждалих.
- Водій “швдкої" отримав вибухове поранення, а двоє медиків — гостру реакцію на стрес.
- Подібні напади на цівільних та медичних працівників є порушенням міжнародних прав людини та моралі війни.
Російські військові атакували авто “швидкої допомоги” у Куп’янську
За його словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Куп’янську окупанти завдають ударів безпілотниками.
Згодом він додав, що внаслідок атаки ворожого FPV-дрона постраждали троє медпрацівників.
43-річний водій з вибуховими пораненнями госпіталізований до лікарні. 26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня — з гострою реакцією на стрес.
Росія обстрілює Харківщину
28 січня російські військові атакували артилерією та дронами Куп‘янськ і село Пристін Куп’янської громади Харківської області, постраждав 66-річний чоловік.
Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-