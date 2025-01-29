Російський дрон атакував "швидку" в Куп'янську — є постраждалі
Категорія
Україна
Дата публікації

Російський дрон атакував "швидку" в Куп'янську — є постраждалі

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Швидка

У Куп'янську на Харківщині 29 січня російські військові атакували дроном авто екстреної медичної допомоги, постраждали троє людей.

Головні тези:

  • Російські військові атакували авто швидкої допомоги дроном у Куп'янську, що призвело до трьох постраждалих.
  • Водій “швдкої" отримав вибухове поранення, а двоє медиків — гостру реакцію на стрес.
  • Подібні напади на цівільних та медичних працівників є порушенням міжнародних прав людини та моралі війни.

Російські військові атакували авто “швидкої допомоги” у Куп’янську

За його словами начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, у Куп’янську окупанти завдають ударів безпілотниками.

Ворог влучив баражуючим боєприпасом на базі FPV-дрона біля авто екстреної медичної допомоги, пошкоджено також ще одне цивільне авто. Постраждав водій «швидкої» - госпіталізований до медичної установи.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Начальник Харківської ОВА

Згодом він додав, що внаслідок атаки ворожого FPV-дрона постраждали троє медпрацівників.

43-річний водій з вибуховими пораненнями госпіталізований до лікарні. 26-річна лікарка та 41-річна парамедикиня — з гострою реакцією на стрес.

Росія обстрілює Харківщину

28 січня російські військові атакували артилерією та дронами Куп‘янськ і село Пристін Куп’янської громади Харківської області, постраждав 66-річний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, близько 16:30 внаслідок обстрілу з реактивної системи залпового вогню Куп’янська постраждав 66-річний чоловік, його госпіталізували до медичного закладу.

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