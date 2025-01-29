Российский дрон атаковал "скорую" в Купянске — есть пострадавшие

В Купянске на Харьковщине 29 января российские военные атаковали дроном авто экстренной медицинской помощи, пострадали три человека.

Российские военные атаковали авто "скорой помощи" в Купянске

По его словам, начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Купянске оккупанты наносят удары беспилотниками.

Враг попал баражирующим боеприпасом на базе FPV-дрона возле авто экстренной медицинской помощи, поврежден также еще один гражданский авто. Пострадал водитель «скорой» — госпитализирован в медицинское учреждение. Олег Синегубов Начальник Харьковской ОВА

Впоследствии он добавил, что в результате атаки вражеского FPV-дрона пострадали трое медработников.

43-летний водитель с взрывными ранениями госпитализирован в больницу. 26-летний врач и 41-летняя парамедикиня — с острой реакцией на стресс.

Россия обстреливает Харьковщину

28 января российские военные атаковали артиллерией и дронами Купянск и деревню Пристин Купянской общины Харьковской области, пострадал 66-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.