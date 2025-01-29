Российский дрон атаковал "скорую" в Купянске — есть пострадавшие

В Купянске на Харьковщине 29 января российские военные атаковали дроном авто экстренной медицинской помощи, пострадали три человека.
Главные тезисы
- В Купянске российские военные атаковали дроном авто экстренной медицинской помощи, что привело к трем пострадавшим, среди которых водитель и медики.
- Нападения на гражданских и медицинских работников с использованием дронов являются нарушением международных прав человека и принципов морали военных конфликтов.
Российские военные атаковали авто "скорой помощи" в Купянске
По его словам, начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, в Купянске оккупанты наносят удары беспилотниками.
Впоследствии он добавил, что в результате атаки вражеского FPV-дрона пострадали трое медработников.
43-летний водитель с взрывными ранениями госпитализирован в больницу. 26-летний врач и 41-летняя парамедикиня — с острой реакцией на стресс.
Россия обстреливает Харьковщину
28 января российские военные атаковали артиллерией и дронами Купянск и деревню Пристин Купянской общины Харьковской области, пострадал 66-летний мужчина.
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
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