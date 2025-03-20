Авиация РФ сбросила более 30 КАБов на Купянск — погиб человек, есть раненые
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ сбросила более 30 КАБов на Купянск — погиб человек, есть раненые

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Купянск
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Ночью 20 марта российская армия запустила по центральной части Купянска более 30 КАБ. В результате есть погибший и пострадавшие.

Главные тезисы

  • Российская авиация сбросила более 30 управляемых авиабомб на Купянск, что привело к гибели одного человека и ранениям трех местных жителей.
  • Глава Харьковской ОВА подтвердил факт массированных бомбардировок по центральной части города, указывая на напряженную обстановку в регионе.
  • Оккупанты продолжают атаковать гражданские и инфраструктурные объекты, терроризируя мирных жителей Купянска.

Россия ночью массированно бомбила Купянск

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Фиксируем ухудшение ситуации в городе. Враг не перестает атаковать гражданские и инфраструктурные объекты и терроризировать мирных людей.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Отмечается, что оккупанты запустили более 30 управляемых авиабомб по центральной части Купянска.

Во время массированной атаки врага ранения получили три местных жителя, один человек погиб.

Синегубов добавил, что ситуация в городе остается напряженной.

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