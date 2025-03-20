Авиация РФ сбросила более 30 КАБов на Купянск — погиб человек, есть раненые

Ночью 20 марта российская армия запустила по центральной части Купянска более 30 КАБ. В результате есть погибший и пострадавшие.
Главные тезисы
- Российская авиация сбросила более 30 управляемых авиабомб на Купянск, что привело к гибели одного человека и ранениям трех местных жителей.
- Глава Харьковской ОВА подтвердил факт массированных бомбардировок по центральной части города, указывая на напряженную обстановку в регионе.
- Оккупанты продолжают атаковать гражданские и инфраструктурные объекты, терроризируя мирных жителей Купянска.
Россия ночью массированно бомбила Купянск
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Отмечается, что оккупанты запустили более 30 управляемых авиабомб по центральной части Купянска.
Синегубов добавил, что ситуация в городе остается напряженной.
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