Авиация РФ бомбила Купянск — есть погибший и раненая

В результате российского удара по Купянску вечером 19 марта погиб мужчина, получила многочисленные ранения женщина.
Главные тезисы
- Российская авиация совершила пятый удар по городу Купянск, при котором погиб местный житель, а женщина получила многочисленные ранения.
- Глава Харьковской ОВА подтвердил факт авиаудара и предоставил информацию о произошедших бомбардировках.
Авиация РФ бомбила Купянск: есть жертва
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Это уже пятый удар по Купянску в среду.
Как сообщалось, утром 19 марта российская армия обстреляла город Купянск в Харьковской области, в частном доме загорелся пожар, по предварительным данным, люди не пострадали.
Около 15:00 российские оккупанты нанесли удар КАБом по Купянску. Ранела 85-летняя женщина.
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