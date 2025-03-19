Авиация РФ бомбила Купянск — есть погибший и раненая

Сегодня около 20:50 российские оккупанты в очередной раз применили авиацию для террора гражданского населения. В результате попадания КАБа загорелся пожар в гараже. Погиб 51-летний местный житель. Многочисленные ранения получила 54-летняя женщина. Раненую госпитализировали.