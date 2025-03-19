Авиация РФ бомбила Купянск — есть погибший и раненая
Категория
Украина
Дата публикации

Авиация РФ бомбила Купянск — есть погибший и раненая

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Купянск
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В результате российского удара по Купянску вечером 19 марта погиб мужчина, получила многочисленные ранения женщина.

Главные тезисы

  • Российская авиация совершила пятый удар по городу Купянск, при котором погиб местный житель, а женщина получила многочисленные ранения.
  • Глава Харьковской ОВА подтвердил факт авиаудара и предоставил информацию о произошедших бомбардировках.

Авиация РФ бомбила Купянск: есть жертва

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Сегодня около 20:50 российские оккупанты в очередной раз применили авиацию для террора гражданского населения. В результате попадания КАБа загорелся пожар в гараже. Погиб 51-летний местный житель. Многочисленные ранения получила 54-летняя женщина. Раненую госпитализировали.

Олег Синегубов

Олег Синегубов

Глава Харьковской ОВА

Это уже пятый удар по Купянску в среду.

Как сообщалось, утром 19 марта российская армия обстреляла город Купянск в Харьковской области, в частном доме загорелся пожар, по предварительным данным, люди не пострадали.

Около 15:00 российские оккупанты нанесли удар КАБом по Купянску. Ранела 85-летняя женщина.

Около 15:20 враг нанес еще авиаудар по городу. Загорелся пожар в гараже. Острую реакцию на стресс претерпел 76-летний мужчина.

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