Авіація РФ бомбила Куп'янськ — є загиблий та поранена
Категорія
Україна
Дата публікації

Авіація РФ бомбила Куп'янськ — є загиблий та поранена

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Куп'янськ
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Унаслідок російського удару по Куп'янську ввечері 19 березня загинув чоловік, зазнала численних поранень жінка.

Головні тези:

  • Російська авіація здійснила авіаудари по Куп'янську, що призвели до загибелі одного мешканця та численних поранень іншої.
  • Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив авіаудар та надав інформацію про наслідки бомбардувань.
  • Це вже п'ятий удар російської авіації по Куп'янську протягом 19 березня.

Авіація РФ бомбила Куп'янськ: є жертва

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Сьогодні близько 20:50 російські окупанти вчергове застосували авіацію для терору цивільного населення. Внаслідок влучання КАБа зайнялася пожежа в гаражі. Загинув 51-річний місцевий мешканець. Численних поранень зазнала 54-річна жінка. Поранену ушпиталили.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Голова Харківської ОВА

Це вже п'ятий удар по Куп'янську протягом середи.

Як повідомлялося, вранці 19 березня російська армія обстріляла місто Куп'янськ на Харківщині, у приватному будинку зайнялася пожежа, за попередніми даними, люди не постраждали.

Близько 15:00 російські окупанти завдали удару КАБом по Куп'янську. Зазнала поранень 85-річна жінка.

Близько 15:20 ворог завдав ще авіаудару по місту. Зайнялася пожежа в гаражі. Гострої реакції на стрес зазнав 76-річний чоловік.

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