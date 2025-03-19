Авіація РФ бомбила Куп'янськ — є загиблий та поранена

Унаслідок російського удару по Куп'янську ввечері 19 березня загинув чоловік, зазнала численних поранень жінка.
Головні тези:
- Російська авіація здійснила авіаудари по Куп'янську, що призвели до загибелі одного мешканця та численних поранень іншої.
- Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов підтвердив авіаудар та надав інформацію про наслідки бомбардувань.
- Це вже п'ятий удар російської авіації по Куп'янську протягом 19 березня.
Авіація РФ бомбила Куп'янськ: є жертва
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Це вже п'ятий удар по Куп'янську протягом середи.
Як повідомлялося, вранці 19 березня російська армія обстріляла місто Куп'янськ на Харківщині, у приватному будинку зайнялася пожежа, за попередніми даними, люди не постраждали.
Близько 15:00 російські окупанти завдали удару КАБом по Куп'янську. Зазнала поранень 85-річна жінка.
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