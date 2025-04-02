НАТО нашла новые способы борьбы с российскими КАБами

В Альянсе подвели результаты 15-го конкурса инноваций, в ходе которого участники предложили наиболее эффективные методы противодействия планировочным бомбам и получили поддержку от инновационной экосистемы НАТО.
Главные тезисы
- Компания Alta Ares из Франции выиграла конкурс, предложив использование искусственного интеллекта для решения проблемы.
- Немецкий стартап Tytan Technology представил зенитный дрон для борьбы с российскими бомбами.
- Французский стартап Atreyd предлагает использовать автономный рой дронов-камикадзе для перехвата бомб.
Как бороться с российскими КАБами
Победителем конкурса стала компания Alta Ares, расположенная во Франции.
Ее предложение заключается в использовании искусственного интеллекта для выявления, идентификации и прогнозирования траектории полета КАБ.
С этой целью французские специалисты адаптировали уже готовую систему, созданную для разведывательных миссий в Украине.
На втором месте оказался немецкий стартап Tytan Technology, предлагающий для противодействия российским КАБам зенитный дрон Tytan.
Аппарат имеет дальность полета более 15 км и может развивать скорость до более 250 км/ч.
Почетное третье место досталось французскому стартапу Atreyd.
Его главная идея заключалась в создании автономного роя дронов-камикадзе для перехвата бомб в полете с использованием ультразвуковой системы обнаружения и наведения.
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