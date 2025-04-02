НАТО нашла новые способы борьбы с российскими КАБами
Категория
Технологии
Дата публикации

НАТО нашла новые способы борьбы с российскими КАБами

Как бороться с российскими КАБами
Читати українською
Источник:  Defence Express

В Альянсе подвели результаты 15-го конкурса инноваций, в ходе которого участники предложили наиболее эффективные методы противодействия планировочным бомбам и получили поддержку от инновационной экосистемы НАТО.

Главные тезисы

  • Компания Alta Ares из Франции выиграла конкурс, предложив использование искусственного интеллекта для решения проблемы.
  • Немецкий стартап Tytan Technology представил зенитный дрон для борьбы с российскими бомбами.
  • Французский стартап Atreyd предлагает использовать автономный рой дронов-камикадзе для перехвата бомб.

Как бороться с российскими КАБами

Победителем конкурса стала компания Alta Ares, расположенная во Франции.

Ее предложение заключается в использовании искусственного интеллекта для выявления, идентификации и прогнозирования траектории полета КАБ.

С этой целью французские специалисты адаптировали уже готовую систему, созданную для разведывательных миссий в Украине.

По данным издания, она использует алгоритмы ИИ для обработки видео и аудиозаписей. Система, кроме прочего, позволяет предусмотреть возможные направления российской атаки для превентивных действий.

На втором месте оказался немецкий стартап Tytan Technology, предлагающий для противодействия российским КАБам зенитный дрон Tytan.

Аппарат имеет дальность полета более 15 км и может развивать скорость до более 250 км/ч.

Почетное третье место досталось французскому стартапу Atreyd.

Его главная идея заключалась в создании автономного роя дронов-камикадзе для перехвата бомб в полете с использованием ультразвуковой системы обнаружения и наведения.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Российский КАБ разрушил многоэтажку в Херсоне — среди пострадавших двое детей
Роман Мрочко
Херсон
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Авиация РФ сбросила более 30 КАБов на Купянск — погиб человек, есть раненые
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Купянск
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Эра российских КАБов подходит к концу — что происходит
У Украины есть мощное оружие против российских КАБов

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?