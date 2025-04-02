НАТО нашла новые способы борьбы с российскими КАБами

В Альянсе подвели результаты 15-го конкурса инноваций, в ходе которого участники предложили наиболее эффективные методы противодействия планировочным бомбам и получили поддержку от инновационной экосистемы НАТО.

Как бороться с российскими КАБами

Победителем конкурса стала компания Alta Ares, расположенная во Франции.

Ее предложение заключается в использовании искусственного интеллекта для выявления, идентификации и прогнозирования траектории полета КАБ.

С этой целью французские специалисты адаптировали уже готовую систему, созданную для разведывательных миссий в Украине.

По данным издания, она использует алгоритмы ИИ для обработки видео и аудиозаписей. Система, кроме прочего, позволяет предусмотреть возможные направления российской атаки для превентивных действий. Поделиться

На втором месте оказался немецкий стартап Tytan Technology, предлагающий для противодействия российским КАБам зенитный дрон Tytan.

Аппарат имеет дальность полета более 15 км и может развивать скорость до более 250 км/ч.

Почетное третье место досталось французскому стартапу Atreyd.