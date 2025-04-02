В Литве назвали крайний срок вступления Украины в ЕС

По убеждению шефа литовской дипломатии Кястутиса Будриса, Украина может стать полноценным членом Европейского Союза в ближайшие годы, но не позже 2030 года.

Украина вскоре может присоединиться к ЕС

По убеждению литовского дипломата, вступление до 2030 года — "это крайний срок".

Мы должны установить этот крайний срок и отсчитывать дедлайны для всех других важных решений, которые нужно будет принять. Кястутис Будрис Глава МИД Литвы

Несмотря на это, шеф литовской дипломатии питает надежду на то, что Украина может присоединиться к европейской семье гораздо быстрее.

Мы верим, что вы сможете это сделать до 2030 года. Вот почему мы так привержены этому, потому что вы вдохновляете нас своей преданностью и мотивацией, — подчеркнул Будрис. Поделиться

Глава МИД Литвы также обратил внимание на то, что его страна инвестирует лучшие знания и опыт своего собственного процесса присоединения к ЕС, чтобы помочь Украине.

Именно поэтому она среди инициаторов проекта Ukraine2EU, который 1 апреля официально запустили в Украине.

Ukraine2EU финансируется совместно ЕС, Данией и Литвой, а недавно к ним присоединилась Швеция.