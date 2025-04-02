В Литве назвали крайний срок вступления Украины в ЕС
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Политика
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В Литве назвали крайний срок вступления Украины в ЕС

Украина вскоре может присоединиться к ЕС
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Источник:  РБК Украина

По убеждению шефа литовской дипломатии Кястутиса Будриса, Украина может стать полноценным членом Европейского Союза в ближайшие годы, но не позже 2030 года.

Главные тезисы

  • Кястутис Будрис призвал власти ЕС принимать важные решения по Украине вовремя.
  • Литва активно поддерживает Украину в процессе присоединения к ЕС через проект Ukraine2EU.

Украина вскоре может присоединиться к ЕС

По убеждению литовского дипломата, вступление до 2030 года — "это крайний срок".

Мы должны установить этот крайний срок и отсчитывать дедлайны для всех других важных решений, которые нужно будет принять.

Кястутис Будрис

Кястутис Будрис

Глава МИД Литвы

Несмотря на это, шеф литовской дипломатии питает надежду на то, что Украина может присоединиться к европейской семье гораздо быстрее.

Мы верим, что вы сможете это сделать до 2030 года. Вот почему мы так привержены этому, потому что вы вдохновляете нас своей преданностью и мотивацией, — подчеркнул Будрис.

Глава МИД Литвы также обратил внимание на то, что его страна инвестирует лучшие знания и опыт своего собственного процесса присоединения к ЕС, чтобы помочь Украине.

Именно поэтому она среди инициаторов проекта Ukraine2EU, который 1 апреля официально запустили в Украине.

Ukraine2EU финансируется совместно ЕС, Данией и Литвой, а недавно к ним присоединилась Швеция.

Главная цель этой программы — поддерживать украинские институты в управлении процессом вступления в ЕС и внедрении необходимых реформ.

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