В Литве назвали крайний срок вступления Украины в ЕС

По убеждению шефа литовской дипломатии Кястутиса Будриса, Украина может стать полноценным членом Европейского Союза в ближайшие годы, но не позже 2030 года.
Главные тезисы
- Кястутис Будрис призвал власти ЕС принимать важные решения по Украине вовремя.
- Литва активно поддерживает Украину в процессе присоединения к ЕС через проект Ukraine2EU.
Украина вскоре может присоединиться к ЕС
По убеждению литовского дипломата, вступление до 2030 года — "это крайний срок".
Несмотря на это, шеф литовской дипломатии питает надежду на то, что Украина может присоединиться к европейской семье гораздо быстрее.
Глава МИД Литвы также обратил внимание на то, что его страна инвестирует лучшие знания и опыт своего собственного процесса присоединения к ЕС, чтобы помочь Украине.
Именно поэтому она среди инициаторов проекта Ukraine2EU, который 1 апреля официально запустили в Украине.
Ukraine2EU финансируется совместно ЕС, Данией и Литвой, а недавно к ним присоединилась Швеция.
Главная цель этой программы — поддерживать украинские институты в управлении процессом вступления в ЕС и внедрении необходимых реформ.
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