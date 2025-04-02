В Украине запустили программу Ukraine2EU — важные детали
Категория
Украина
Дата публикации

В Украине запустили программу Ukraine2EU — важные детали

Что важно знать о программе Ukraine2EU
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Источник:  online.ua

В Украине официально запущена программа Ukraine2EU, главная цель которой — поддерживать украинские институты в управлении процессом вступления в Европейский союз и реализации необходимых реформ.

Главные тезисы

  • Финансирование программы осуществляется ЕС, Данией, Литвой и Швецией.
  • Программа Ukraine2EU будет способствовать стабильному прогрессу в направлении европейской интеграции.

Что важно знать о программе Ukraine2EU

1 апреля состоялась конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени", участниками которой стали представители Украины, Евросоюза, Литвы и Дании.

Сама программа Ukraine2EU финансируется совместно ЕС, Данией и Литвой, а недавно к ним присоединилась Швеция.

Она рассчитана на следующие 2 года и будет реализована Литовским центральным агентством управления проектами (CPVA).

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмигаль официально приветствовал запуск программы. Он обратил внимание на то, что Украина и Европа всегда были вместе.

И сегодня наша задача подтвердить это, пройти треком интеграции максимально быстро и успешно. Инструмент "Ukraine2EU" дает нам новые возможности.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

Фото: facebook.com/Ukraine2EUProgramme

С заявлением по этому поводу также выступила Катарина Матернова — госпожа посол ЕС в Украине.

Она напомнила о важности стратегической координации и поддержки институтов на пути Украины к членству в блоке.

Благодаря программе Ukraine2EU мы укрепляем институциональную состоятельность Украины и обеспечиваем стабильный прогресс в направлении европейской интеграции, — подчеркнула дипломатка.

Фото: facebook.com/Ukraine2EUProgramme

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