В Украине запустили программу Ukraine2EU — важные детали

В Украине официально запущена программа Ukraine2EU, главная цель которой — поддерживать украинские институты в управлении процессом вступления в Европейский союз и реализации необходимых реформ.

Что важно знать о программе Ukraine2EU

1 апреля состоялась конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени", участниками которой стали представители Украины, Евросоюза, Литвы и Дании.

Сама программа Ukraine2EU финансируется совместно ЕС, Данией и Литвой, а недавно к ним присоединилась Швеция.

Она рассчитана на следующие 2 года и будет реализована Литовским центральным агентством управления проектами (CPVA).

Глава Кабинета министров Украины Денис Шмигаль официально приветствовал запуск программы. Он обратил внимание на то, что Украина и Европа всегда были вместе.

И сегодня наша задача подтвердить это, пройти треком интеграции максимально быстро и успешно. Инструмент "Ukraine2EU" дает нам новые возможности. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

Фото: facebook.com/Ukraine2EUProgramme

С заявлением по этому поводу также выступила Катарина Матернова — госпожа посол ЕС в Украине.

Она напомнила о важности стратегической координации и поддержки институтов на пути Украины к членству в блоке.

Благодаря программе Ukraine2EU мы укрепляем институциональную состоятельность Украины и обеспечиваем стабильный прогресс в направлении европейской интеграции, — подчеркнула дипломатка. Поделиться