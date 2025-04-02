В Украине запустили программу Ukraine2EU — важные детали

В Украине официально запущена программа Ukraine2EU, главная цель которой — поддерживать украинские институты в управлении процессом вступления в Европейский союз и реализации необходимых реформ.
Главные тезисы
- Финансирование программы осуществляется ЕС, Данией, Литвой и Швецией.
- Программа Ukraine2EU будет способствовать стабильному прогрессу в направлении европейской интеграции.
Что важно знать о программе Ukraine2EU
1 апреля состоялась конференция "Вступление Украины в ЕС: выбор сделан, вопрос времени", участниками которой стали представители Украины, Евросоюза, Литвы и Дании.
Сама программа Ukraine2EU финансируется совместно ЕС, Данией и Литвой, а недавно к ним присоединилась Швеция.
Она рассчитана на следующие 2 года и будет реализована Литовским центральным агентством управления проектами (CPVA).
Глава Кабинета министров Украины Денис Шмигаль официально приветствовал запуск программы. Он обратил внимание на то, что Украина и Европа всегда были вместе.
С заявлением по этому поводу также выступила Катарина Матернова — госпожа посол ЕС в Украине.
Она напомнила о важности стратегической координации и поддержки институтов на пути Украины к членству в блоке.
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