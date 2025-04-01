Евросоюз предоставил Украине новый масштабный транш
Категория
Экономика
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Евросоюз предоставил Украине новый масштабный транш

Денис Шмыгаль
Украина получила еще 3,5 млрд евро
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1 апреля Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш в рамках программы Ukraine Facility. Что важно понимать, в этот раз речь идет о 3,5 млрд евро.

Главные тезисы

  • Эта финансовая помощь будет способствовать поддержанию макроэкономической стабильности.
  • Еврокомиссия отметила усилия Украины по проведению реформ на пути к потенциальному членству в блоке.

Украина получила еще 3,5 млрд евро

Об этом сообщил глава Кабинета министров Украины Денис Шмигаль.

Европейская комиссия перечислила Украине 3,5 млрд евро очередного транша в пределах Ukraine Facility.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Премьер-министр Украины

По словам главы правительства, новый транш финансовой помощи со стороны официального Брюсселя позволит Украине в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность.

Кроме того, указано, что Еврокомиссия отметила приверженность нашей страны к внедрению реформ на пути к полноправному членству в ЕС.

Денис Шмигаль обращает внимание на то, что общая финансовая помощь в рамках механизма Ukraine Facility уже составила 19,6 млрд евро.

Спасибо за постоянную поддержку и солидарность с Украиной в трудные времена. Вместе выстоим и все отстроим, — подчеркнул премьер-министр.

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