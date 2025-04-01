Евросоюз предоставил Украине новый масштабный транш

1 апреля Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш в рамках программы Ukraine Facility. Что важно понимать, в этот раз речь идет о 3,5 млрд евро.

Украина получила еще 3,5 млрд евро

Об этом сообщил глава Кабинета министров Украины Денис Шмигаль.

Европейская комиссия перечислила Украине 3,5 млрд евро очередного транша в пределах Ukraine Facility. Денис Шмигаль Премьер-министр Украины

По словам главы правительства, новый транш финансовой помощи со стороны официального Брюсселя позволит Украине в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность.

Кроме того, указано, что Еврокомиссия отметила приверженность нашей страны к внедрению реформ на пути к полноправному членству в ЕС.

Денис Шмигаль обращает внимание на то, что общая финансовая помощь в рамках механизма Ukraine Facility уже составила 19,6 млрд евро.