Евросоюз предоставил Украине новый масштабный транш

1 апреля Европейская комиссия перечислила Украине очередной транш в рамках программы Ukraine Facility. Что важно понимать, в этот раз речь идет о 3,5 млрд евро.
Главные тезисы
- Эта финансовая помощь будет способствовать поддержанию макроэкономической стабильности.
- Еврокомиссия отметила усилия Украины по проведению реформ на пути к потенциальному членству в блоке.
Украина получила еще 3,5 млрд евро
Об этом сообщил глава Кабинета министров Украины Денис Шмигаль.
По словам главы правительства, новый транш финансовой помощи со стороны официального Брюсселя позволит Украине в дальнейшем поддерживать макроэкономическую стабильность.
Кроме того, указано, что Еврокомиссия отметила приверженность нашей страны к внедрению реформ на пути к полноправному членству в ЕС.
Денис Шмигаль обращает внимание на то, что общая финансовая помощь в рамках механизма Ukraine Facility уже составила 19,6 млрд евро.
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