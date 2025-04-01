Євросоюз надав Україні новий масштабний транш

1 квітня Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш у межах програми Ukraine Facility. Що важливо розуміти, цього разу йдеться про 3,5 млрд євро.
Головні тези:
- Ця фінансова допомога сприятиме підтримці макроекономічної стабільності.
- Єврокомісія відзначила зусилля України у проведенні реформ на шляху до потенційного членства в блоці.
Україна отримала ще 3,5 млрд євро
Про це повідомив очільник Кабінету міністрів України Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, новий транш фінансової допомоги з боку офіційного Брюсселю дасть можливість Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність.
Окрім того, наголошується, що Єврокомісія відзначила відданість нашої країни впровадженню реформ на шляху до повноправного членства в ЄС.
Денис Шмигаль звертає увагу на те, що загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже сягнула 19,6 млрд євро.
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