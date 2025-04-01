Євросоюз надав Україні новий масштабний транш
Категорія
Економіка
Дата публікації

Євросоюз надав Україні новий масштабний транш

Денис Шмигаль
Україна отримала ще 3,5 млрд євро

1 квітня Європейська комісія перерахувала Україні черговий транш у межах програми Ukraine Facility. Що важливо розуміти, цього разу йдеться про 3,5 млрд євро.

Головні тези:

  • Ця фінансова допомога сприятиме підтримці макроекономічної стабільності.
  • Єврокомісія відзначила зусилля України у проведенні реформ на шляху до потенційного членства в блоці.

Україна отримала ще 3,5 млрд євро

Про це повідомив очільник Кабінету міністрів України Денис Шмигаль.

Європейська комісія перерахувала Україні 3,5 млрд євро чергового траншу в межах Ukraine Facility.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України

За словами глави уряду, новий транш фінансової допомоги з боку офіційного Брюсселю дасть можливість Україні надалі підтримувати макроекономічну стабільність.

Окрім того, наголошується, що Єврокомісія відзначила відданість нашої країни впровадженню реформ на шляху до повноправного членства в ЄС.

Денис Шмигаль звертає увагу на те, що загальна фінансова допомога в межах механізму Ukraine Facility вже сягнула 19,6 млрд євро.

Дякуємо за постійну підтримку та солідарність з Україною у важкі часи. Разом вистоїмо та все відбудуємо, — наголосив прем’єр-міністр.

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