В Україні запустили програму Ukraine2EU — важливі деталі
Категорія
Україна
Дата публікації

В Україні запустили програму Ukraine2EU — важливі деталі

Що важливо знати про програму Ukraine2EU
Джерело:  online.ua

В Україні офіційно запустили програму Ukraine2EU, головна ціль котрої — підтримувати українські інституції в управлінні процесом вступу до Європейського союзу та реалізації необхідних реформ.

Головні тези:

  • Фінансування програми здійснюється ЄС, Данією, Литвою та Швецією.
  • Програма Ukraine2EU сприятиме стабільному прогресу у напрямку європейської інтеграції.

Що важливо знати про програму Ukraine2EU

1 квітня відбулася конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу", учасниками якої стали представники України, Євросоюзу, Литви та Данії.

Сама програма Ukraine2EU фінансується спільно ЄС, Данією та Литвою, а нещодавно до них приєдналася Швеція.

Вона розрахована на наступні 2 роки та буде реалізована Литовським центральним агентством управління проєктами (CPVA).

Очільник Кабінету міністрів України Денис Шмигаль офіційно привітав запуск програми. Він звернув увагу на те, що Україна та Європа завжди були разом.

І сьогодні наше завдання — підтвердити це, пройти треком інтеграції максимально швидко та успішно. Інструмент Ukraine2EU" дає нам в цьому нові можливості.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України

Фото: facebook.com/Ukraine2EUProgramme

З заявою з цього приводу також виступила Катарина Матернова — пані посол ЄС в Україні.

Вона нагадала про важливість стратегічної координації та підтримки інституцій на шляху України до членства в блоці.

Завдяки програмі Ukraine2EU ми зміцнюємо інституційну спроможність України та забезпечуємо стабільний прогрес у напрямку європейської інтеграції, — наголосила дипломатка.

Фото: facebook.com/Ukraine2EUProgramme

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