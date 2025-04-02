В Україні запустили програму Ukraine2EU — важливі деталі

В Україні офіційно запустили програму Ukraine2EU, головна ціль котрої — підтримувати українські інституції в управлінні процесом вступу до Європейського союзу та реалізації необхідних реформ.
Головні тези:
- Фінансування програми здійснюється ЄС, Данією, Литвою та Швецією.
- Програма Ukraine2EU сприятиме стабільному прогресу у напрямку європейської інтеграції.
Що важливо знати про програму Ukraine2EU
1 квітня відбулася конференція "Вступ України в ЄС: вибір зроблено, питання часу", учасниками якої стали представники України, Євросоюзу, Литви та Данії.
Сама програма Ukraine2EU фінансується спільно ЄС, Данією та Литвою, а нещодавно до них приєдналася Швеція.
Вона розрахована на наступні 2 роки та буде реалізована Литовським центральним агентством управління проєктами (CPVA).
Очільник Кабінету міністрів України Денис Шмигаль офіційно привітав запуск програми. Він звернув увагу на те, що Україна та Європа завжди були разом.
З заявою з цього приводу також виступила Катарина Матернова — пані посол ЄС в Україні.
Вона нагадала про важливість стратегічної координації та підтримки інституцій на шляху України до членства в блоці.
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