У Литві назвали крайній термін вступу України в ЄС

На переконання шефа литовської дипломатії Кястутіса Будріса, Україна може стати повноцінним членом Європейського Союзу найближчими роками, але не пізніше 2030.

Україна незабаром може приєднатися до ЄС

На переконання литовського дипломата, вступ до 2030 року — "це крайній термін".

Ми маємо встановити цей крайній термін і відраховувати дедлайни для всіх інших важливих рішень, які треба буде ухвалити. Кястутіс Будріс Глава МЗС Литви

Попри це, шеф литовської дипломатії, плекає надію на те, що Україна може доєднатися до європейської родини набагато швидше.

Ми віримо, що ви зможете зробити це до 2030 року. Ось чому ми так віддані цьому, тому що ви надихаєте нас своєю відданістю та мотивацією, — підкреслив Будріс. Поширити

Очільник МЗС Литви також звернув увагу на те, що його країна інвестує найкращі знання та досвід зі свого власного процесу приєднання до ЄС, щоб допомогти Україні.

Саме тому вона є серед ініціаторів проєкту Ukraine2EU, який 1 квітня офіційно запустили в Україні.

Ukraine2EU фінансується спільно ЄС, Данією та Литвою, а нещодавно до них приєдналася Швеція.