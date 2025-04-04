Так чи ні. Союзники України висунули Путіну чітку вимогу
Категорія
Політика
Дата публікації

Так чи ні. Союзники України висунули Путіну чітку вимогу

Путін повинен озвучити чітку відповідь

Союзники України з "Коаліції рішучих" офіційно підтвердили, що уже розробляють варіанти моніторингу перемир’я між Росією та Україною. На цьому тлі вони почали вимагати від російського диктатора Володимира Путіна чітко відповісти на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню — погодитися чи відкинути її.

Головні тези:

  • Жан-Ноель Барро прогнозує, що Путін не погодиться на перемир'я, але очікує швидкої відповіді.
  • Дипломат вважає, що українська армія має бути першим рівнем гарантування миру.

Путін повинен озвучити чітку відповідь

З заявою з цього приводу виступив шеф французької дипломатії Жан-Ноель Барро на спільній пресконференції з британським колегою Девідом Леммі.

За словами дипломата, 4 квітня до України прибуває військове керівництво кількох країн, учасниць "коаліції рішучих".

Головна ціль цієї зустрічі — обговорити з українцями варіанти гарантій безпеки.

Очільник МЗС Франції звертає увагу на те, що потужна українська армія має бути першим рівнем гарантування миру.

Саме тому наше військове командування сьогодні буде у Києві, — наголосив Барро.

Він також підтвердив, що Париж та Лондон перебувають у контакті з США, пропонуючи сценарії моніторингу перемир’я.

Як зазначив дипломат,Україна "зробила важливу поступку", коли погодилася на пропозицію США щодо безумовного перемир’я.

Зараз Росія повинна надати відповідь на пропозицію США. Чи це буде відповідь "так", чи "ні", але має бути швидка відповідь.

Жан-Ноель Барро

Жан-Ноель Барро

Глава МЗС Франції

На його переконання, Путін не погодиться на перемир’я.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Литві назвали крайній термін вступу України в ЄС
Україна незабаром може приєднатися до ЄС
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Оточення радить Трампу почати шантажувати Путіна
Трамп повинен стати жорсткішим до Путіна
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Топгенерал НАТО Каволі оцінив шанси України на перемогу у війні
Каволі

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?