Так чи ні. Союзники України висунули Путіну чітку вимогу

Союзники України з "Коаліції рішучих" офіційно підтвердили, що уже розробляють варіанти моніторингу перемир’я між Росією та Україною. На цьому тлі вони почали вимагати від російського диктатора Володимира Путіна чітко відповісти на пропозицію президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню — погодитися чи відкинути її.

Путін повинен озвучити чітку відповідь

З заявою з цього приводу виступив шеф французької дипломатії Жан-Ноель Барро на спільній пресконференції з британським колегою Девідом Леммі.

За словами дипломата, 4 квітня до України прибуває військове керівництво кількох країн, учасниць "коаліції рішучих".

Головна ціль цієї зустрічі — обговорити з українцями варіанти гарантій безпеки.

Очільник МЗС Франції звертає увагу на те, що потужна українська армія має бути першим рівнем гарантування миру.

Саме тому наше військове командування сьогодні буде у Києві, — наголосив Барро. Поширити

Він також підтвердив, що Париж та Лондон перебувають у контакті з США, пропонуючи сценарії моніторингу перемир’я.

Як зазначив дипломат,Україна "зробила важливу поступку", коли погодилася на пропозицію США щодо безумовного перемир’я.

Зараз Росія повинна надати відповідь на пропозицію США. Чи це буде відповідь "так", чи "ні", але має бути швидка відповідь. Жан-Ноель Барро Глава МЗС Франції

На його переконання, Путін не погодиться на перемир’я.