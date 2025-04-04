Разведка Эстонии заявляет о резком изменении ситуации на фронте
Категория
Украина
Дата публикации

Разведка Эстонии заявляет о резком изменении ситуации на фронте

Что известно о ситуации на фронте
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Источник:  ERR

В течение последней недели среднее количество атак армии РФ на поле боя приблизилось к 200 атакам в сутки. Силы обороны Эстонии подчеркивают, что это свидетельствует о существенном росте давления на украинских защитников со стороны врага.

Главные тезисы

  • Россия нацелена на истощение Сил обороны Украины до заключения соглашений, которые ограничат боевые действия.
  • Покровское направление в Донецкой области остается главным ударным направлением для армии РФ.

Что известно о ситуации на фронте

По словам представителей разведки Эстонии, в настоящее время они не фиксируют признаки снижения военной активности или подготовки к возможному перемирию со стороны России.

Более того, указано, что страна-агрессорка настроена максимально использовать текущую ситуацию, поддерживая высокий темп наступлений.

Просто сейчас ее ключевая цель — истощить Силы обороны Украины до возможного заключения соглашений, ограничивающих интенсивность боевых действий.

Согласно последним данным, Покровское направление на Донетчине остается главным ударным направлением.

Что важно понимать, именно на него приходится около 40% всех суточных атак. Несмотря на это, на этом участке фронта российские захватчики уже несколько недель не достигают значительного успеха.

В общем-то, российские силы незначительно продвинулись в населенных пунктах. В этой связи они пытаются усилить наступление за их пределами, чтобы нарушить украинские логистические каналы, — отмечают эстонские разведчики.

На других участках фронта за последнюю неделю значительных изменений не произошло.

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