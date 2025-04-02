Время будет работать на Украину. Путин может навлечь на себя гнев Трампа

Издание The Wall Street Journal обращает внимание на то, что планы президента США Дональда Трампа завершить войну России против Украины как можно быстрее оказались нереалистичными. Сейчас команда украинского лидера Владимира Зеленского выжидает, когда у главы Белого дома лопнет терпение из-за выходок диктатора Владимира Путина.

Путин может переиграть сам себя

Как отмечает редакция издания, главная цель Украины — выйти из войны, не капитулируя перед Россией и одновременно не уступив своей экономической независимости США, подписав соглашение о недрах.

Что касается Путина, то он не отказался от своих планов: Кремль любой ценой хочет доминировать над Украиной и препятствовать ее интеграции с Западом.

На этом фоне официальная Москва делает все возможное, чтобы затягивать переговоры с США. Недавно в России даже начали утверждать, что не примут предложение Штатов по прекращению огня, поскольку, мол, не рассматриваются "первопричины" войны.

Сложившуюся ситуацию прокомментировал бывший посол США в Польше, сотрудник Атлантического совета Дэниел Фрид.

По словам последнего, команда Зеленского сейчас находится в более выгодной позиции, ведь не диктует условия Трампу и просто ждет, когда у президента США лопнет терпение из-за проделок Путина.