Десятки олигархов сбежали из России из-за действий Путина
Категория
Мир
Дата публикации

Десятки олигархов сбежали из России из-за действий Путина

Самые богатые люди бегут из России
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Источник:  online.ua

Около 24 российских бизнесменов в новом мировом рейтинге Forbes указаны как представители других стран после того, как они сбежали из РФ. Олигархи уехали после того, как диктатор Владимир Путин начал захватническую войну против Украины.

Главные тезисы

  • Паспорт РФ стал помехой для ведения бизнеса на Западе.
  • По меньшей мере 6 миллиардеров официально отказались от российского гражданства.

Самые богатые люди бегут из России

Что важно понимать, совокупное состояние бизнесменов, уже успевших уехать, достигает 110 млрд долларов.

Журналисты обращают внимание на то, что соучредитель "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева (7,5 млрд долл.) теперь относится к Франции.

Кроме того, указано, что бывший президент "Альфа-Банка" Петр Авен (4,7 млрд долл.) стал латвийским миллиардером, а основательница "Интеко" Елена Батурина (1,3 млрд долл.) фигурирует как предпринимательеица из Великобритании.

Больше всего "бывших" российских миллиардеров теперь в Швейцарии: среди них Михаил Прохоров (10,7 млрд долл.), Егор Кульков (4,1 млрд долл.), а также Владимир и Николай Фартушняки. Среди других изменений: Андрей Мельниченко (17,4 млрд долл.) теперь представляет ОАЭ, Алишер Усманов (16,7 млрд долл.) — Узбекистан, а Дмитрий Рыболовлев (6,4 млрд долл.) — Монако.

Одна из главных причин того, что происходит с российскими олигархами, это полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Ни для кого не секрет, что паспорт РФ стал помехой для ведения бизнеса на Западе.

Согласно последним данным, 6 миллиардеров официально отказались от российского гражданства, в том числе соучредитель Revolut Николай Сторонский и владелец Freedom Тимур Турлов.

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