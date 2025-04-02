Десятки олигархов сбежали из России из-за действий Путина

Около 24 российских бизнесменов в новом мировом рейтинге Forbes указаны как представители других стран после того, как они сбежали из РФ. Олигархи уехали после того, как диктатор Владимир Путин начал захватническую войну против Украины.

Самые богатые люди бегут из России

Что важно понимать, совокупное состояние бизнесменов, уже успевших уехать, достигает 110 млрд долларов.

Журналисты обращают внимание на то, что соучредитель "Альфа-Групп" Алексея Кузьмичева (7,5 млрд долл.) теперь относится к Франции.

Кроме того, указано, что бывший президент "Альфа-Банка" Петр Авен (4,7 млрд долл.) стал латвийским миллиардером, а основательница "Интеко" Елена Батурина (1,3 млрд долл.) фигурирует как предпринимательеица из Великобритании.

Больше всего "бывших" российских миллиардеров теперь в Швейцарии: среди них Михаил Прохоров (10,7 млрд долл.), Егор Кульков (4,1 млрд долл.), а также Владимир и Николай Фартушняки. Среди других изменений: Андрей Мельниченко (17,4 млрд долл.) теперь представляет ОАЭ, Алишер Усманов (16,7 млрд долл.) — Узбекистан, а Дмитрий Рыболовлев (6,4 млрд долл.) — Монако. Поделиться

Одна из главных причин того, что происходит с российскими олигархами, это полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Ни для кого не секрет, что паспорт РФ стал помехой для ведения бизнеса на Западе.