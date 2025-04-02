Когда Россия может начать новое масштабное наступление — предупреждение 3 ОШБр

По предварительным данным, именно в апреле 2025 года армия РФ начнет новое масштабное наступление на территорию Украины. С заявлением на этот счет выступил командир 1-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Владимир Фокин.
Главные тезисы
- Третья штурмовая бригада активизирует подготовку и инженерное устройство своих позиций в связи с потенциальным наступлением России.
- Россия формирует резервы и укомплектует подразделения для очередной попытки рывка на фронте.
Что задумала Россия
По словам Владимира Фокина, сейчас он и его побратимы делают все возможное, чтобы подготовиться к уже большему наступлению армии РФ в своей полосе ответственности.
На этом фоне Третья штурмовая бригада сосредоточилась на улучшении инженерного устройства своих позиций, активизировала подготовку личного состава и других расчетов их сил и средств.
Что важно понимать, недавно руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия "готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае".
О планах страны-агрессорки по проведению нового наступления первым предупредил украинский лидер Владимир Зеленский.
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