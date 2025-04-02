Когда Россия может начать новое масштабное наступление — предупреждение 3 ОШБр

По предварительным данным, именно в апреле 2025 года армия РФ начнет новое масштабное наступление на территорию Украины. С заявлением на этот счет выступил командир 1-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Владимир Фокин.

Что задумала Россия

По словам Владимира Фокина, сейчас он и его побратимы делают все возможное, чтобы подготовиться к уже большему наступлению армии РФ в своей полосе ответственности.

На этом фоне Третья штурмовая бригада сосредоточилась на улучшении инженерного устройства своих позиций, активизировала подготовку личного состава и других расчетов их сил и средств.

У нас точно есть информация, что Российская Федерация предварительно на апрель готовит на самом деле наступление. Есть подразделения, которые находятся сейчас в тыловых районах. На нашем направлении это ориентировочно две-три дивизии. У них есть резервы, они нормально укомплектованы личным составом и уже больше месяца находятся на полигонах и проходят подготовку к своим предстоящим действиям. Владимир Фокин Командир 1-го штурмового батальона 3 ОШБр

Что важно понимать, недавно руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия "готовит резервы для очередной попытки рывка на фронте в мае".