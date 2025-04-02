Российские захватчики убили двух гражданских в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Российские захватчики убили двух гражданских в Донецкой области

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Россияне продолжают убивать гражданских
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За прошедшие сутки армия РФ 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения.

Главные тезисы

  • Города Покровск, Красный Лиман и другие пострадали от нападения российских захватчиков, повреждены десятки зданий и общежитий.
  • Продолжается эвакуация мирных жителей из зоны боевых действий.

Россияне продолжают убивать гражданских

Подробностями ситуации в области поделился глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, в Покровском районе под новые удары российских оккупантов попали Красный Лиман Мирноградской общины, Покровск, Родинское и Белицкое.

Фото: VadymFilashkin

Погибли два человека, еще один ранен, повреждены десятки домов и общежитие.

Кроме того, указано, что в Краматорском районе в Лимане, Ильиновке, Дружковке и Константиновке солдаты РФ повредили жилые дома, линии электропередач и газопровод.

Фото: VadymFilashkin

Филашкин также добавил, что в Ильиновке еще один человек был ранен.

В Бахмутском районе пострадали Северск и Серебрянка — враг повредил 18 домов.

Фото: VadymFilashkin

В то же время, несмотря на постоянные атаки, продолжается эвакуация мирных жителей. За сутки с линии фронта эвакуированы 140 человек, в том числе 28 детей.

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