Российские захватчики убили двух гражданских в Донецкой области

За прошедшие сутки армия РФ 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения.
Главные тезисы
- Города Покровск, Красный Лиман и другие пострадали от нападения российских захватчиков, повреждены десятки зданий и общежитий.
- Продолжается эвакуация мирных жителей из зоны боевых действий.
Россияне продолжают убивать гражданских
Подробностями ситуации в области поделился глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
По его словам, в Покровском районе под новые удары российских оккупантов попали Красный Лиман Мирноградской общины, Покровск, Родинское и Белицкое.
Кроме того, указано, что в Краматорском районе в Лимане, Ильиновке, Дружковке и Константиновке солдаты РФ повредили жилые дома, линии электропередач и газопровод.
Филашкин также добавил, что в Ильиновке еще один человек был ранен.
В Бахмутском районе пострадали Северск и Серебрянка — враг повредил 18 домов.
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