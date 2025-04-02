Российские захватчики убили двух гражданских в Донецкой области

За прошедшие сутки армия РФ 14 раз обстреляла населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения.

Россияне продолжают убивать гражданских

Подробностями ситуации в области поделился глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

По его словам, в Покровском районе под новые удары российских оккупантов попали Красный Лиман Мирноградской общины, Покровск, Родинское и Белицкое.

Фото: VadymFilashkin

Погибли два человека, еще один ранен, повреждены десятки домов и общежитие. Поделиться

Кроме того, указано, что в Краматорском районе в Лимане, Ильиновке, Дружковке и Константиновке солдаты РФ повредили жилые дома, линии электропередач и газопровод.

Фото: VadymFilashkin

Филашкин также добавил, что в Ильиновке еще один человек был ранен.

В Бахмутском районе пострадали Северск и Серебрянка — враг повредил 18 домов.

Фото: VadymFilashkin