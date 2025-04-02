Російські загарбники вбили двох цивільних на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Російські загарбники вбили двох цивільних на Донеччині

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Росіяни продовжують вбивати цивільних

Протягом минулої доби армія РФ 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Головні тези:

  • Міста Покровськ, Красний Лиман та інші постраждали від нападу російських загарбників, пошкоджені десятки будівель і гуртожитків.
  • Триває евакуація мирних мешканців із зони бойових дій.

Росіяни продовжують вбивати цивільних

Подробицями ситуації в області поділився голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у Покровському районі під нові удари російських окупантів потрапили Красний Лиман Мирноградської громади, Покровськ, Родинське та Білицьке.

Фото: VadymFilashkin

Загинули двоє людей, ще одна поранена, пошкоджено десятки будинків та гуртожиток.

Окрім того, наголошується, що в Краматорському районі в Лимані, Іллінівці, Дружківці та Костянтинівці солдати РФ пошкодили житлові будинки, лінії електропередач і газогін.

Фото: VadymFilashkin

Філашкін також додав, що в Іллінівці ще одна людина була поранена.

У Бахмутському районі постраждали Сіверськ і Серебрянка — ворог пошкодив 18 будинків.

Фото: VadymFilashkin

Водночас попри постійні атаки, триває евакуація мирних жителів. За добу з лінії фронту евакуйовано 140 людей, серед них 28 дітей.

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