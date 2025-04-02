Російські загарбники вбили двох цивільних на Донеччині

Протягом минулої доби армія РФ 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області, внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

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Подробицями ситуації в області поділився голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, у Покровському районі під нові удари російських окупантів потрапили Красний Лиман Мирноградської громади, Покровськ, Родинське та Білицьке.

Фото: VadymFilashkin

Загинули двоє людей, ще одна поранена, пошкоджено десятки будинків та гуртожиток. Поширити

Окрім того, наголошується, що в Краматорському районі в Лимані, Іллінівці, Дружківці та Костянтинівці солдати РФ пошкодили житлові будинки, лінії електропередач і газогін.

Фото: VadymFilashkin

Філашкін також додав, що в Іллінівці ще одна людина була поранена.

У Бахмутському районі постраждали Сіверськ і Серебрянка — ворог пошкодив 18 будинків.

Фото: VadymFilashkin