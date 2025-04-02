Сили ППО знешкодили 61 дрон під час нової атаки РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знешкодили 61 дрон під час нової атаки РФ

Повітряні Сили ЗСУ
Атака РФ на Україну 2 квітня - що відомо
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Протягом ночі 2 квітня 2025 року російські окупанти здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Головні тези:

  • Підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed.
  • Ще 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

Атака РФ на Україну 2 квітня — що відомо

Що важливо розуміти, новий повітряний напад російських загарбників розпочався ще о 20:00 1 квітня.

Армія РФ здійснювала атаку з напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — Крим.

До знищення ворожих цілей були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні та сході країни.

Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Під нові удари ворога потрапили Харківщина, Донеччина та Одещина.

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — наголошують захисники українського неба.

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