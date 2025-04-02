Сили ППО знешкодили 61 дрон під час нової атаки РФ

Протягом ночі 2 квітня 2025 року російські окупанти здійснювали повітряний напад на мирні українські міста та села 74-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Підтверджено збиття 41 ударного БпЛА типу Shahed.
- Ще 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
Атака РФ на Україну 2 квітня — що відомо
Що важливо розуміти, новий повітряний напад російських загарбників розпочався ще о 20:00 1 квітня.
Армія РФ здійснювала атаку з напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — Росія, Чауда — Крим.
До знищення ворожих цілей були залучені: авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Під нові удари ворога потрапили Харківщина, Донеччина та Одещина.
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