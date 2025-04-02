Силы ПВО обезвредили 61 дрон во время новой атаки РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО обезвредили 61 дрон во время новой атаки РФ

Воздушные Силы ВСУ
Атака РФ на Украину 2 апреля – что известно
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В течение ночи 2 апреля 2025 года российские оккупанты совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 74 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Главные тезисы

Подтверждено уничтожение 41 ударного БпЛА типа Shahed.
Еще 20 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Атака РФ на Украину 2 апреля — что известно

Что важно понимать, новое воздушное нападение российских захватчиков началось еще в 20:00 1 апреля.

Армия РФ осуществляла атаку с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 41 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и востоке страны.

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 20 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под новые удары врага попали Харьковщина, Донбасса и Одесская область.

Держим небо! Вместе — к победе! — отмечают защитники украинского неба.

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