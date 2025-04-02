Силы ПВО обезвредили 61 дрон во время новой атаки РФ

В течение ночи 2 апреля 2025 года российские оккупанты совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 74 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Атака РФ на Украину 2 апреля — что известно

Что важно понимать, новое воздушное нападение российских захватчиков началось еще в 20:00 1 апреля.

Армия РФ осуществляла атаку с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.

К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 41 ударного БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге и востоке страны. Поделиться

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 20 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).

Под новые удары врага попали Харьковщина, Донбасса и Одесская область.