Силы ПВО обезвредили 61 дрон во время новой атаки РФ

В течение ночи 2 апреля 2025 года российские оккупанты совершали воздушное нападение на мирные украинские города и села 74 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Главные тезисы
Подтверждено уничтожение 41 ударного БпЛА типа Shahed.
Еще 20 вражеских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
Атака РФ на Украину 2 апреля — что известно
Что важно понимать, новое воздушное нападение российских захватчиков началось еще в 20:00 1 апреля.
Армия РФ осуществляла атаку с направлений: Миллерово, Приморско-Ахтарск — Россия, Чауда — Крым.
К уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что 20 вражеских беспилотников-имитаторов — локационно потеряны (без негативных последствий).
Под новые удары врага попали Харьковщина, Донбасса и Одесская область.
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