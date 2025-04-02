Украинские воины ликвидировали еще 1410 российских захватчиков

Ситуация на фронте остается напряженной. Генштаб ВСУ сообщает, что всего за прошедшие сутки произошло 176 боевых столкновений между Силами обороны Украины и армией РФ.
Главные тезисы
- Армия РФ совершила более 100 авиаударов и 5500 обстрелов, используя реактивные системы и дроны-камикадзе.
- Силами обороны Украины были поражены пять районов сосредоточения личного состава и техники противника.
Потери армии РФ по состоянию на 2 апреля 2025 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 918180 (+1410) человек,
танков — 10515 (+10) ед,
боевых бронированных машин — 21880 (+24) ед,
артиллерийских систем — 25576 (+24) ед,
РСЗО — 1347 (+0) ед,
средства ПВО — 1123 (+0) ед,
самолетов — 370 (+0) ед,
вертолетов — 335 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 31505 (+43),
крылатые ракеты — 3123 (+0),
корабли /катера — 28 (+0) ед,
подводные лодки — 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 42687 (+41) ед,
специальная техника — 3787 (+0)
Генштаб ВСУ сообщает, что россияне нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам 101 авиаудара, в том числе сбросили 171 КАБ.
Более того, враг совершил около 5500 обстрелов, из них 120 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 1844 дрона-камикадзе.
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