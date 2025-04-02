Украинские воины ликвидировали еще 1410 российских захватчиков

Ситуация на фронте остается напряженной. Генштаб ВСУ сообщает, что всего за прошедшие сутки произошло 176 боевых столкновений между Силами обороны Украины и армией РФ.

Потери армии РФ по состоянию на 2 апреля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 918180 (+1410) человек,

танков — 10515 (+10) ед,

боевых бронированных машин — 21880 (+24) ед,

артиллерийских систем — 25576 (+24) ед,

РСЗО — 1347 (+0) ед,

средства ПВО — 1123 (+0) ед,

самолетов — 370 (+0) ед,

вертолетов — 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 31505 (+43),

крылатые ракеты — 3123 (+0),

корабли /катера — 28 (+0) ед,

подводные лодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 42687 (+41) ед,

специальная техника — 3787 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что россияне нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам 101 авиаудара, в том числе сбросили 171 КАБ.

Более того, враг совершил около 5500 обстрелов, из них 120 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 1844 дрона-камикадзе.