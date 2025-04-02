Украинские воины ликвидировали еще 1410 российских захватчиков
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины ликвидировали еще 1410 российских захватчиков

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 2 апреля 2025 года
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Ситуация на фронте остается напряженной. Генштаб ВСУ сообщает, что всего за прошедшие сутки произошло 176 боевых столкновений между Силами обороны Украины и армией РФ.

Главные тезисы

  • Армия РФ совершила более 100 авиаударов и 5500 обстрелов, используя реактивные системы и дроны-камикадзе.
  • Силами обороны Украины были поражены пять районов сосредоточения личного состава и техники противника.

Потери армии РФ по состоянию на 2 апреля 2025 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 918180 (+1410) человек,

  • танков — 10515 (+10) ед,

  • боевых бронированных машин — 21880 (+24) ед,

  • артиллерийских систем — 25576 (+24) ед,

  • РСЗО — 1347 (+0) ед,

  • средства ПВО — 1123 (+0) ед,

  • самолетов — 370 (+0) ед,

  • вертолетов — 335 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 31505 (+43),

  • крылатые ракеты — 3123 (+0),

  • корабли /катера — 28 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 42687 (+41) ед,

  • специальная техника — 3787 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ВСУ сообщает, что россияне нанесли по позициям украинских воинов и населенным пунктам 101 авиаудара, в том числе сбросили 171 КАБ.

Более того, враг совершил около 5500 обстрелов, из них 120 — из реактивных систем залпового огня, а для атак использовал 1844 дрона-камикадзе.

Вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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