Українські воїни ліквідували ще понад 1400 російських загарбників

Ситуація на фронті залишається напруженою. Генштаб ЗСУ повідомляє, що загалом протягом минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень між Силами оборони України та армією РФ.
Головні тези:
- Армія РФ здійснила понад 100 авіаударів та 5500 обстрілів, використовуючи реактивні системи та дрони-камікадзе.
- Силами оборони України були уражені п'ять районів зосередження особового складу та техніки ворога.
Втрати армії РФ станом на 2 квітня 2025 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 918180 (+1410) осіб,
танків — 10515 (+10) од,
бойових броньованих машин — 21880 (+24) од,
артилерійських систем — 25576 (+24) од,
РСЗВ — 1347 (+0) од,
засоби ППО — 1123 (+0) од,
літаків — 370 (+0) од,
гелікоптерів — 335 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31505 (+43),
крилаті ракети — 3123 (+0),
кораблі /катери — 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 42687 (+41) од,
спеціальна техніка — 3787 (+0)
Генштаб ЗСУ повідомляє, росіяни завдали по позиціях українських воїнів та населених пунктах 101 авіаудару, зокрема скинули 171 КАБ.
Ба більше, ворог здійснив близько 5500 обстрілів, з них 120 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 1844 дрони-камікадзе.
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