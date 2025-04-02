Українські воїни ліквідували ще понад 1400 російських загарбників
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни ліквідували ще понад 1400 російських загарбників

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Ситуація на фронті залишається напруженою. Генштаб ЗСУ повідомляє, що загалом протягом минулої доби відбулося 176 бойових зіткнень між Силами оборони України та армією РФ.

Головні тези:

  • Армія РФ здійснила понад 100 авіаударів та 5500 обстрілів, використовуючи реактивні системи та дрони-камікадзе.
  • Силами оборони України були уражені п'ять районів зосередження особового складу та техніки ворога.

Втрати армії РФ станом на 2 квітня 2025 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 918180 (+1410) осіб,

  • танків — 10515 (+10) од,

  • бойових броньованих машин — 21880 (+24) од,

  • артилерійських систем — 25576 (+24) од,

  • РСЗВ — 1347 (+0) од,

  • засоби ППО — 1123 (+0) од,

  • літаків  — 370 (+0) од,

  • гелікоптерів — 335 (+0) од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 31505 (+43),

  • крилаті ракети — 3123 (+0),

  • кораблі /катери — 28 (+0) од,

  • підводні човни — 1 (+0) од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 42687 (+41) од,

  • спеціальна техніка — 3787 (+0)

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Генштаб ЗСУ повідомляє, росіяни завдали по позиціях українських воїнів та населених пунктах 101 авіаудару, зокрема скинули 171 КАБ.

Ба більше, ворог здійснив близько 5500 обстрілів, з них 120 — із реактивних систем залпового вогню, а для атак використав 1844 дрони-камікадзе.

Вчора авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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