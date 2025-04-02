Коли Росія може розпочати новий масштабний наступ — попередження 3 ОШБр

За попередніми даними, саме у квітні 2025 року армія РФ розпочне новий масштабний наступ на територію України. З заявою з цього приводу виступив командир 1-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Володимир Фокін.

Що замислила Росія

З словами Володимира Фокіна, наразі він та його побратими роблять все можливе, щоб підготуватися до вже більш великого наступу армії РФ в своїй смузі відповідальності.

На цьому тлі Третя штурмова бригада зосередилася на покращенні інженерного облаштування своїх позицій, активізувала підготовку особового складу та інших розрахунків їхніх сил та засобів.

У нас точно є інформація, що Російська Федерація попередньо на квітень готує насправді наступ. Є підрозділи, які знаходяться зараз у тилових районах. На нашому напрямку це орієнтовно дві-три дивізії. У них є резерви, вони нормально укомплектовані особовим складом і вже понад місяць знаходяться на полігонах і проходять підготовку до своїх майбутніх дій. Володимир Фокін Командир 1-го штурмового батальйону 3 ОШБр

Що важливо розуміти, нещодавно керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія "готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні".