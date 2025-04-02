Коли Росія може розпочати новий масштабний наступ — попередження 3 ОШБр

За попередніми даними, саме у квітні 2025 року армія РФ розпочне новий масштабний наступ на територію України. З заявою з цього приводу виступив командир 1-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади (3 ОШБр) Володимир Фокін.
Головні тези:
- Третя штурмова бригада активізує підготовку та інженерне облаштування своїх позицій у зв'язку з потенційним наступом Росії.
- Росія формує резерви та укомплектовує підрозділи для чергової спроби ривку на фронті.
Що замислила Росія
З словами Володимира Фокіна, наразі він та його побратими роблять все можливе, щоб підготуватися до вже більш великого наступу армії РФ в своїй смузі відповідальності.
На цьому тлі Третя штурмова бригада зосередилася на покращенні інженерного облаштування своїх позицій, активізувала підготовку особового складу та інших розрахунків їхніх сил та засобів.
Що важливо розуміти, нещодавно керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія "готує резерви для чергової спроби ривку на фронті в травні".
Про плани країни-агресорки щодо проведення нового наступу першим попередив український лідер Володимира Зеленський.
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