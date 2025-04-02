Десятки олігархів втекли з Росії через дії Путіна
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Десятки олігархів втекли з Росії через дії Путіна

Путін
Джерело:  online.ua

Близько 24 російських бізнесменів у новому світовому рейтингу Forbes вказані як представники інших країн після того, як вони втекли з РФ. Олігархи виїхали після того, як диктатор Володимир Путін розпочав загарбницьку війну проти України.

Головні тези:

  • Паспорт РФ став перешкодою для ведення бізнесу на Заході. 
  • Щонайменше 6 мільярдерів офіційно відмовилися від російського громадянства.

Найбагатші люди тікають з Росії

Що важливо розуміти, сукупні статки бізнесменів, які уже встигли виїхати, сягають 110 млрд доларів.

Журналісти звертають увагу на те, що співзасновник "Альфа-Груп" Олексія Кузьмічова (7,5 млрд дол) тепер віднесли до Франції.

Окрім того, вказано, що колишній президент "Альфа-Банку" Петро Авен (4,7 млрд дол) став латвійським мільярдером, а засновниця "Інтеко" Олена Батуріна (1,3 млрд дол) фігурує як підприємиця з Великої Британії.

Найбільше "колишніх" російських мільярдерів тепер у Швейцарії: серед них Михайло Прохоров (10,7 млрд дол), Єгор Кульков (4,1 млрд дол), а також Володимир і Микола Фартушняки. Серед інших змін: Андрій Мельниченко (17,4 млрд дол) тепер представляє ОАЕ, Алішер Усманов (16,7 млрд дол) — Узбекистан, а Дмитро Риболовлєв (6,4 млрд дол) — Монако.

Одна з головних причин того, що наразі відбувається з російськими олігархами, це повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Ні для кого не секрет, що паспорт РФ став перешкодою для ведення бізнесу на Заході.

Згідно з останніми даними, 6 мільярдерів офіційно відмовилися від російського громадянства, серед них співзасновник Revolut Микола Сторонський і власник Freedom Тимур Турлов.

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