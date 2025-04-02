Десятки олігархів втекли з Росії через дії Путіна

Близько 24 російських бізнесменів у новому світовому рейтингу Forbes вказані як представники інших країн після того, як вони втекли з РФ. Олігархи виїхали після того, як диктатор Володимир Путін розпочав загарбницьку війну проти України.
Головні тези:
- Паспорт РФ став перешкодою для ведення бізнесу на Заході.
- Щонайменше 6 мільярдерів офіційно відмовилися від російського громадянства.
Найбагатші люди тікають з Росії
Що важливо розуміти, сукупні статки бізнесменів, які уже встигли виїхати, сягають 110 млрд доларів.
Журналісти звертають увагу на те, що співзасновник "Альфа-Груп" Олексія Кузьмічова (7,5 млрд дол) тепер віднесли до Франції.
Окрім того, вказано, що колишній президент "Альфа-Банку" Петро Авен (4,7 млрд дол) став латвійським мільярдером, а засновниця "Інтеко" Олена Батуріна (1,3 млрд дол) фігурує як підприємиця з Великої Британії.
Одна з головних причин того, що наразі відбувається з російськими олігархами, це повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Ні для кого не секрет, що паспорт РФ став перешкодою для ведення бізнесу на Заході.
Згідно з останніми даними, 6 мільярдерів офіційно відмовилися від російського громадянства, серед них співзасновник Revolut Микола Сторонський і власник Freedom Тимур Турлов.
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