Час працюватиме на Україну. Путін може накликати на себе гнів Трампа

Видання The Wall Street Journal звертає увагу на те, що плани президента США Дональда Трампа завершити війну Росії проти України якомога швидше виявилися нереалістичними. Наразі команда українського лідера Володимира Зеленського вичікує, коли в очільника Білого дому увірветься терпець через витівки диктатора Володимира Путіна.

Путін може переграти сам себе

Як зазначає редакція видання, наразі головна ціль України — вийти з війни, не капітулюючи перед Росією і водночас не поступившись своєю економічною незалежністю США, підписавши угоду про надра.

Що стосується Путіна, то він не відмовився від свої планів: Кремль будь-яку ціну хоче домінувати над Україною та перешкоджати її інтеграції із Заходом.

На цьому тлі офіційна Москва робить все можливе, щоб затягувати переговори зі США. Нещодавно у Росії навіть почали стверджувати, що не приймуть пропозицію Штатів щодо припинення вогню, оскільки, мовляв, не розглядаються "першопричини" війни.

Ситуацію, що наразі склалася, прокоментував колишній посол США в Польщі, співробітник Атлантичної ради Деніел Фрід.

За словами останнього, команда Зеленського наразі знаходиться у більш вигідній позиції, адже не диктує умови Трампу й просто чекає, коли у президента США увірветься терпець через витівки Путіна.