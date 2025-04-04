У Путина резко изменили свою позицию по гарантиям безопасности для Украины
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Политика
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У Путина резко изменили свою позицию по гарантиям безопасности для Украины

О чем говорил Дмитриев
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Источник:  Fox News

Представитель российского диктатора Кирилл Дмитриев выступил с новым громким заявлением после переговоров в Белом доме. По его словам, некоторые гарантии безопасности для Украины "могут быть приемлемыми".

Главные тезисы

  • Новая позиция Кремля является отступлением от предыдущей политики РФ.
  • Несмотря на это, Дмитриев категорически отверг возможность вступление Украины в НАТО.

О чем говорил Дмитриев

Дмитриев начал цинично врать, что Украина нанесла удары по российским энергетическим объектам.

Несмотря на это, он добавил, что переговоры с представителем Дональда Трампа имели "положительный результат".

По его словам, команда Путина якобы открыта для гарантий безопасности для Киева.

Некоторые гарантии безопасности в той или иной форме могут быть приемлемыми, — заявил Кирилл Дмитриев, однако не объяснил, о чем идет речь.

На этом фоне он категорически отверг вступление Украины в НАТО как "вообще невозможное".

Американские журналисты обращают внимание на то, что новое заявление представителя Путина является уходом от обычной позиции Кремля.

Ранее российский диктатор утверждал, что мир будет возможен только в случае "демилитаризации" Украины, в то время как глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва "категорически" выступает против европейских войск, действующих как миротворцы.

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