Представник російського диктатора Кирило Дмитрієв виступив з новою гучною заявою після переговорів у Білому домі. За його словами, деякі гарантії безпеки для України "можуть бути прийнятними".

Про що говорив Дмитрієв

Дмитрієв почав цинічно брехати, що Україна завдала ударів по російських енергетичних об'єктах.

Попри це він додав, що перемовини з представником Дональда Трампа мали "позитивний результат".

За його словами, команда Путіна нібито наразі відкрита для гарантій безпеки для Києва.

Деякі гарантії безпеки в тій чи іншій формі можуть бути прийнятними, — заявив Кирило Дмитрієв, однак не пояснив, про що йдеться. Поширити

На цьому тлі він категорично відкинув вступ України до НАТО як "взагалі неможливий".

Американські журналісти звертають увагу на те, що нова заява представника Путіна є відходом від звичайної позиції Кремля.