Представник російського диктатора Кирило Дмитрієв виступив з новою гучною заявою після переговорів у Білому домі. За його словами, деякі гарантії безпеки для України "можуть бути прийнятними".
Головні тези:
- Нова позиція Кремля щодо безпеки для України є відступом від попередньої політики РФ.
- Попри це Дмитрієв категорично відкинув вступ України до НАТО
Про що говорив Дмитрієв
Дмитрієв почав цинічно брехати, що Україна завдала ударів по російських енергетичних об'єктах.
Попри це він додав, що перемовини з представником Дональда Трампа мали "позитивний результат".
За його словами, команда Путіна нібито наразі відкрита для гарантій безпеки для Києва.
На цьому тлі він категорично відкинув вступ України до НАТО як "взагалі неможливий".
Американські журналісти звертають увагу на те, що нова заява представника Путіна є відходом від звичайної позиції Кремля.
Раніше російський диктатор стверджував, що мир буде можливий тільки у випадку "демілітаризації" України, в той час як глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва "категорично" виступає проти європейських військ, які діють як миротворці.
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