Трамп теряет терпение из-за Путина. Что происходит в Белом доме

Согласно данным издания Der Spiegel, американский лидер Дональд Трамп не собирается вечно ждать решения о прекращении огня от российского диктатора Владимира Путина. Вполне возможно, что вскоре у президента США просто закончится терпение.

Трамп начал догадываться, что Путин его обманывает

4 апреля глава Госдепа Марко Рубио публично предупредил Россию, что президент США не будет долго терпеть тактику затягивания со стороны российского диктатора Владимира Путина.

По словам шефа американской дипломатии, речь идет о "неделях, а не месяцах".

Мы узнаем в ближайшее время — через несколько недель, а не месяцев, — серьезно ли Россия настроена на мир. Я надеюсь, что да, это было бы хорошо для мира. Марк Рубио Глава Госдепа США

По убеждению американского дипломата, Дональд Трамп ни в коем случае "не попадет в ловушку серии нескончаемых переговоров".

На этом фоне Рубио обратил внимание, что Украина уже продемонстрировала свою готовность к полному прекращению огня.

По словам журналистов, пока остается непонятным, как команда Трампа отреагирует, если Путин отвергнет предложение о прекращении огня против Украины.