Вступление Украины в НАТО. Рютте отреагировал на скандальные заявления Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал громкие заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина никогда не станет членом Североатлантического союза. Как отметил генсек, на Вашингтонском саммите было принято, что путь Украины в НАТО необратим — заявления Трампа ничего не изменили.
Главные тезисы
- Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил необратимость пути Украины к членству в Альянсе.
- Членство в НАТО для Украины является отдельной перспективой и не зависит от прекращения огня на фронте и подписания мирного соглашения.
Рютте успокоил всех украинцев
Генсек НАТО обратил внимание на то, что Украине никто и никогда не обещал, что членство в Альянсе будет частью мирного соглашения или прекращения огня.
По словам Рютте, члены НАТО, в том числе и США, работают вместе, чтобы взять командование в Висбадене (новое командование НАТО — ред.), откуда поступает в Украину вся поддержка.
Кроме того, руководство Альянса пытается понять, как лучше помочь Украине стать еще более взаимосовместимой с НАТО, развивать ее собственные вооруженные силы, достичь обнадеживающего момента мирного соглашения или прекращения огня.
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