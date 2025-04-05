Вступление Украины в НАТО. Рютте отреагировал на скандальные заявления Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал громкие заявления президента США Дональда Трампа о том, что Украина никогда не станет членом Североатлантического союза. Как отметил генсек, на Вашингтонском саммите было принято, что путь Украины в НАТО необратим — заявления Трампа ничего не изменили.

Рютте успокоил всех украинцев

Генсек НАТО обратил внимание на то, что Украине никто и никогда не обещал, что членство в Альянсе будет частью мирного соглашения или прекращения огня.

И иногда я слышу, что американцы говорят: мы не думаем, что членство в НАТО будет частью прекращения огня или мирного соглашения, что противоречит формулировкам Вашингтонского саммита. И здесь я бы не согласился. Я думаю, что это очень хорошо согласуется с формулировками Вашингтонского саммита. Это две отдельные вещи: мирное соглашение и долгосрочная перспектива. Марк Рютте Генсек НАТО

По словам Рютте, члены НАТО, в том числе и США, работают вместе, чтобы взять командование в Висбадене (новое командование НАТО — ред.), откуда поступает в Украину вся поддержка.

Кроме того, руководство Альянса пытается понять, как лучше помочь Украине стать еще более взаимосовместимой с НАТО, развивать ее собственные вооруженные силы, достичь обнадеживающего момента мирного соглашения или прекращения огня.