Каким должен быть "устойчивый мир" для Украины — объяснение генсека НАТО

По убеждению генерального секретаря Альянса Марка Рютте, "устойчивый мир" для Украины наступит только тогда, когда страна-агрессорка Россия не сможет осуществить новое вторжение.

Рютте озвучил свое видение

Журналисты поинтересовались у генсека НАТО, что для него означает понятие "устойчивый мир для Украины".

Самый короткий ответ на ваш вопрос — это (такой мир, чтобы) Путин никогда не пытался захватить ни одного квадратного километра украинской территории. Когда он будет знать, что есть меры по сдерживанию, обороны, которые обеспечивают, что на Украину уже нельзя напасть. Марк Рютте Генсек НАТО

По его словам, по состоянию на сегодняшний день усилия большинства членов Альянса на то, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для продолжения борьбы.

В первую очередь речь идет о прямых поставках помощи, "чешской инициативе" по закупке боеприпасов для Украины по всему миру и инвестициях союзников в производство оружия украинским ОПК.

На этом фоне Марк Рютте указал на продолжающиеся в формате "коалиции решительных" переговоры под лидерством Франции и Британии.