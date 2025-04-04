Каким должен быть "устойчивый мир" для Украины — объяснение генсека НАТО

По убеждению генерального секретаря Альянса Марка Рютте, "устойчивый мир" для Украины наступит только тогда, когда страна-агрессорка Россия не сможет осуществить новое вторжение.
Главные тезисы
- Члены НАТО оказывают помощь Украине путем поставки помощи и инвестирования в производство оружия для украинского ОПК.
- За первые три месяца 2025 члены НАТО передали военной помощи Украине на сумму более 20 млрд долларов.
Рютте озвучил свое видение
Журналисты поинтересовались у генсека НАТО, что для него означает понятие "устойчивый мир для Украины".
По его словам, по состоянию на сегодняшний день усилия большинства членов Альянса на то, чтобы обеспечить Украину всем необходимым для продолжения борьбы.
В первую очередь речь идет о прямых поставках помощи, "чешской инициативе" по закупке боеприпасов для Украины по всему миру и инвестициях союзников в производство оружия украинским ОПК.
На этом фоне Марк Рютте указал на продолжающиеся в формате "коалиции решительных" переговоры под лидерством Франции и Британии.
Что важно понимать, за первые три месяца текущего года члены НАТО передали ВСУ военной помощи на общую сумму более 20 млрд долларов.
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