Яким має бути "стійкий мир" для України — пояснення генсека НАТО
Категорія
Політика
Дата публікації

Яким має бути "стійкий мир" для України — пояснення генсека НАТО

Рютте

На переконання генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, "стійкий мир" для України настане лише тоді, коли країна-агресорка Росія не зможе здійснити нове вторгнення.

Головні тези:

  • Члени НАТО надають підтримку Україні шляхом постачання допомоги та інвестування у виробництво зброї для українського ОПК.
  • За перші три місяці 2025 року члени НАТО передали військової допомоги Україні на суму понад 20 млрд доларів.

Рютте озвучив своє бачення

Журналісти поцікавилися у генсека НАТО, що особисто для нього означає поняття "стійкий мир для України".

Найкоротша відповідь на ваше запитання — це (такий мир, щоб) Путін більше ніколи не намагався спробувати захопити жодного квадратного кілометра української території. Коли він буде знати, що є заходи стримування, оборони, які забезпечують, що на Україну вже не можна напасти.

Марк Рютте

Марк Рютте

Генсек НАТО

За його словами, станом на сьогодні зусилля більшості членів Альянсу націлені на те, щоб забезпечити Україну усім необхідним для продовження боротьби.

Насамперед йдеться про прямі постачання допомоги, "чеську ініціативу" з закупівлі боєприпасів для України по всьому світу та інвестиції союзників у виробництво зброї українським ОПК.

На цьому тлі Марк Рютте вказав на переговори, що тривають у форматі "коаліції рішучих" під лідерством Франції та Британії.

Що важливо розуміти, протягом перших трьох місяців поточного року члени НАТО передали ЗСУ військової допомоги на загальну суму понад 20 млрд доларів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Час працюватиме на Україну. Путін може накликати на себе гнів Трампа
Путін може переграти сам себе
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
У Путіна різко змінили свою позицію щодо гарантій безпеки для України
Про що говорив Дмитрієв
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Розвідка Естонії заявляє про різку зміну ситуації на фронті
Що відомо про ситуацію на фронті

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?