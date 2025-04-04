Яким має бути "стійкий мир" для України — пояснення генсека НАТО

На переконання генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, "стійкий мир" для України настане лише тоді, коли країна-агресорка Росія не зможе здійснити нове вторгнення.

Рютте озвучив своє бачення

Журналісти поцікавилися у генсека НАТО, що особисто для нього означає поняття "стійкий мир для України".

Найкоротша відповідь на ваше запитання — це (такий мир, щоб) Путін більше ніколи не намагався спробувати захопити жодного квадратного кілометра української території. Коли він буде знати, що є заходи стримування, оборони, які забезпечують, що на Україну вже не можна напасти. Марк Рютте Генсек НАТО

За його словами, станом на сьогодні зусилля більшості членів Альянсу націлені на те, щоб забезпечити Україну усім необхідним для продовження боротьби.

Насамперед йдеться про прямі постачання допомоги, "чеську ініціативу" з закупівлі боєприпасів для України по всьому світу та інвестиції союзників у виробництво зброї українським ОПК.

На цьому тлі Марк Рютте вказав на переговори, що тривають у форматі "коаліції рішучих" під лідерством Франції та Британії.