Яким має бути "стійкий мир" для України — пояснення генсека НАТО

На переконання генерального секретаря Альянсу Марка Рютте, "стійкий мир" для України настане лише тоді, коли країна-агресорка Росія не зможе здійснити нове вторгнення.
Головні тези:
- Члени НАТО надають підтримку Україні шляхом постачання допомоги та інвестування у виробництво зброї для українського ОПК.
- За перші три місяці 2025 року члени НАТО передали військової допомоги Україні на суму понад 20 млрд доларів.
Рютте озвучив своє бачення
Журналісти поцікавилися у генсека НАТО, що особисто для нього означає поняття "стійкий мир для України".
За його словами, станом на сьогодні зусилля більшості членів Альянсу націлені на те, щоб забезпечити Україну усім необхідним для продовження боротьби.
Насамперед йдеться про прямі постачання допомоги, "чеську ініціативу" з закупівлі боєприпасів для України по всьому світу та інвестиції союзників у виробництво зброї українським ОПК.
На цьому тлі Марк Рютте вказав на переговори, що тривають у форматі "коаліції рішучих" під лідерством Франції та Британії.
Що важливо розуміти, протягом перших трьох місяців поточного року члени НАТО передали ЗСУ військової допомоги на загальну суму понад 20 млрд доларів.
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