Категорическое требование США. Рубио обратился к странам НАТО
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Категорическое требование США. Рубио обратился к странам НАТО

Рубио
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Источник:  Европейская правда

Госсекретарь США Марко Рубио настаивает, что все государства-союзницы должны принять обязательство поднять оборонные расходы до 5% от ВВП. Об этом он заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО перед началом встречи министров Североатлантического союза в Брюсселе.

Главные тезисы

  • Госсекретарь США Марко Рубио требует от стран НАТО поднять оборонные расходы до 5% от ВВП, обосновывая необходимость усиления оборонной готовности.
  • США выделяют реалистичность и угрозы, обосновывающие необходимость увеличения оборонных расходов для обеспечения безопасности.
  • Рубио обращается к странам НАТО с категорическим требованием, подчеркивая их способность выполнить это обязательство в интересах укрепления альянса.

Рубио обратился к странам НАТО с категорическим требованием

Рубио подчеркнул, что считает государства-члены НАТО способными это сделать. Он также подчеркнул, что не считает достаточным оправдание о том, что у определенных государств нет денег на это в бюджете.

Это собрание не просто партнеров и союзников, а очень продвинутых экономик, богатых стран, которые могут сделать больше… Могу заверить, у нас тоже есть национальные нужды, но мы предоставляем приоритет обороне и рассчитываем, что наши партнеры сделают то же самое.

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

Марко Рубио заявил, что это требование со стороны США категорично.

Он также заверил, что новые требования по оборонным расходам касаются не только европейских государств, но и самих США.

Мы хотим уехать отсюда с пониманием, что есть реалистичный путь, что каждый из членов возьмет обязательства и воплотит его в достижении показателя в 5% (от ВВП на оборону). И это включает также США, которые должны повысить свою долю (оборонительные расходы), поскольку угрозы действительно столь серьезны.

Он также напомнил о российской агрессии, которая должна, по его мнению, стать достаточным сигналом для других государств о необходимости перевооружения.

События последних лет напоминают, что усиление необходимо.

Рубио использовал эту возможность для того, чтобы подчеркнуть, что его государство намерено оставаться в Альянсе.

Президент США четко дал понять, что он поддерживает НАТО, и мы планируем оставаться в НАТО, — сказал он, добавив, что считает "истерией" противоположное мнение.

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