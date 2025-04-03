Категорическое требование США. Рубио обратился к странам НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио настаивает, что все государства-союзницы должны принять обязательство поднять оборонные расходы до 5% от ВВП. Об этом он заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО перед началом встречи министров Североатлантического союза в Брюсселе.
Главные тезисы
- Госсекретарь США Марко Рубио требует от стран НАТО поднять оборонные расходы до 5% от ВВП, обосновывая необходимость усиления оборонной готовности.
- США выделяют реалистичность и угрозы, обосновывающие необходимость увеличения оборонных расходов для обеспечения безопасности.
- Рубио обращается к странам НАТО с категорическим требованием, подчеркивая их способность выполнить это обязательство в интересах укрепления альянса.
Рубио обратился к странам НАТО с категорическим требованием
Рубио подчеркнул, что считает государства-члены НАТО способными это сделать. Он также подчеркнул, что не считает достаточным оправдание о том, что у определенных государств нет денег на это в бюджете.
Марко Рубио заявил, что это требование со стороны США категорично.
Он также заверил, что новые требования по оборонным расходам касаются не только европейских государств, но и самих США.
Он также напомнил о российской агрессии, которая должна, по его мнению, стать достаточным сигналом для других государств о необходимости перевооружения.
События последних лет напоминают, что усиление необходимо.
Рубио использовал эту возможность для того, чтобы подчеркнуть, что его государство намерено оставаться в Альянсе.
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