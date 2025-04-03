Категорическое требование США. Рубио обратился к странам НАТО

Госсекретарь США Марко Рубио настаивает, что все государства-союзницы должны принять обязательство поднять оборонные расходы до 5% от ВВП. Об этом он заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО перед началом встречи министров Североатлантического союза в Брюсселе.

Рубио обратился к странам НАТО с категорическим требованием

Рубио подчеркнул, что считает государства-члены НАТО способными это сделать. Он также подчеркнул, что не считает достаточным оправдание о том, что у определенных государств нет денег на это в бюджете.

Это собрание не просто партнеров и союзников, а очень продвинутых экономик, богатых стран, которые могут сделать больше… Могу заверить, у нас тоже есть национальные нужды, но мы предоставляем приоритет обороне и рассчитываем, что наши партнеры сделают то же самое. Марк Рубио Госсекретарь США

Марко Рубио заявил, что это требование со стороны США категорично.

Он также заверил, что новые требования по оборонным расходам касаются не только европейских государств, но и самих США.

Мы хотим уехать отсюда с пониманием, что есть реалистичный путь, что каждый из членов возьмет обязательства и воплотит его в достижении показателя в 5% (от ВВП на оборону). И это включает также США, которые должны повысить свою долю (оборонительные расходы), поскольку угрозы действительно столь серьезны. Поделиться

Он также напомнил о российской агрессии, которая должна, по его мнению, стать достаточным сигналом для других государств о необходимости перевооружения.

События последних лет напоминают, что усиление необходимо.

Рубио использовал эту возможность для того, чтобы подчеркнуть, что его государство намерено оставаться в Альянсе.