Рубио заявил об официальном закрытии 83% программ USAID
Категория
Мир
Дата публикации

Рубио заявил об официальном закрытии 83% программ USAID

USAID
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Источник:  online.ua

США официально закрывают 83% программ USAID. Об этом сообщил 10 марта государственный секретарь США Марк Рубио.

Главные тезисы

  • 83% программ USAID были официально закрыты госсекретарем США Марком Рубио из-за недостаточной эффективности и пустых трат.
  • Оставшиеся программы будут переданы под управление Департамента государственной эффективности, возглавляемого Марсом Илоном Маском.
  • USAID является крупнейшим в мире донором, помогающим преодолевать бедность, лечить болезни, реагировать на стихийные бедствия и развивать демократию.

США закрывают 83% программ USAID

Рубио заявил о финальном мониторинге работы агентства USAID.

На 5 200 отменяемых контрактов тратили «десятки миллиардов долларов» — это якобы не приносило пользы и вредило Штатам.

Марк Рубио

Марк Рубио

Госсекретарь США

Остальные программы USAID, которые не отменяют, передадут под управление Департамента государственной эффективности (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск.

USAID — это самый большой в мире донор. В 2023 финансовом году США выделили 72 млрд долл. помощи по всему миру.

Агентство было основано в 1961 году под руководством президента Джона Кеннеди. Ежегодно она выделяет миллиарды долларов, чтобы преодолеть бедность, лечить болезни и реагировать на голод и стихийные бедствия, а также способствует развитию демократии — поддерживает неправительственные организации, независимые медиа и социальные инициативы.

20 января в день инаугурации президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. После этого работников Агентства начали отправлять в административные отпуска без сохранения выплат.

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