Рубио заявил об официальном закрытии 83% программ USAID

США официально закрывают 83% программ USAID. Об этом сообщил 10 марта государственный секретарь США Марк Рубио.

США закрывают 83% программ USAID

Рубио заявил о финальном мониторинге работы агентства USAID.

На 5 200 отменяемых контрактов тратили «десятки миллиардов долларов» — это якобы не приносило пользы и вредило Штатам. Марк Рубио Госсекретарь США

Остальные программы USAID, которые не отменяют, передадут под управление Департамента государственной эффективности (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск.

After a 6 week review we are officially cancelling 83% of the programs at USAID.



The 5200 contracts that are now cancelled spent tens of billions of dollars in ways that did not serve, (and in some cases even harmed), the core national interests of the United States.



In… — Marco Rubio (@marcorubio) March 10, 2025

USAID — это самый большой в мире донор. В 2023 финансовом году США выделили 72 млрд долл. помощи по всему миру.

Агентство было основано в 1961 году под руководством президента Джона Кеннеди. Ежегодно она выделяет миллиарды долларов, чтобы преодолеть бедность, лечить болезни и реагировать на голод и стихийные бедствия, а также способствует развитию демократии — поддерживает неправительственные организации, независимые медиа и социальные инициативы.

20 января в день инаугурации президент США Дональд Трамп заморозил инициативы USAID на 90 дней. После этого работников Агентства начали отправлять в административные отпуска без сохранения выплат.